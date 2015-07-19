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    Бывший вице-президент ФИФА освобожден под залог в 10 млн долларов

    Бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, арестованный по обвинению в коррупции, был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов. Уэбб был экстрадирован в США, а в субботу предстал перед судом, но вину свою не признал.

    По условиям освобождения он не имеет права находиться дальше, чем в 32 км от федерального суда США в Бруклине.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2015 08:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:58

      птичку жалко

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 июля 2015, 16:31

      Денег откупиться должно хватить.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:24

      хорошо

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      Рейтинг: +392

      juventus186 19 июля 2015, 12:42

      Надо его выкрасть и в Россию срочно!
      У нас молодая поросль рвет мечет!
      Надо , чтобы чи 2022 тоже был у нас, а для этого надо связями обзавестись!

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      Рейтинг: +222

      удав 19 июля 2015, 12:05

      кто внес залог и откуда у честного человека такая "мелочь" для залога взялась?

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > удав 19 июля 2015, 12:47

      удав, кому помог у свое время!:-)
      Ох и бабла с него адвокат помаял!:-)

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 19 июля 2015, 11:03

      Карманные деньги у бедняги отняли. Да, если арестовали и будут судить, то обязательно чего- нибудь присудят. У американцев любой оправдательный приговор суда- сильный удар по прокуратуре. Поэтому следователи стараются насобирать столько данных, чтобы арест был обоснован.
      Хотя бывают случаи, когда дело носит политический характер или пропагандистский. Плохо, когда судят за намерения, а не за дела. Вон Бут по пьяни наобещал оружие поставить подставным агентам ФБР, теперь сидит и надолго останется. А мог он это сделать или нет- вопрос никого не волнует.

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      Рейтинг: +39

      нечитайло 19 июля 2015, 10:44

      Мировое правосудие в америке

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 19 июля 2015, 10:35

      Судя по новости с низу, за островитянина явно турки заплатили из Анталияспор.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 09:25

      Поделится, с кем надо, и всё для него будет тип-топ

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      Рейтинг: +3081

      drug01 19 июля 2015, 09:11

      Хороший залог...

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