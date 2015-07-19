«Антальяспор» готов платить Тотти 10 млн евро в год

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти попал в сферу интересов «Антальяспора». Турецкий клуб предлагает 38-летнему итальянцу годовой оклад в 10 млн евро.

Переговоры между клубами могут начаться уже в ближайшее время, однако Тотти, по информации источника, несмотря на выгодные финансовые условия, вряд ли примет предложение «Антальяспора», поскольку будучи воспитанником «Ромы» сильно к ней привязан. Отметим, что срок контракта Тотти с «волками» истекает летом 2016 года.

Самюэль Это’О.



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