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    «Антальяспор» готов платить Тотти 10 млн евро в год

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти попал в сферу интересов «Антальяспора». Турецкий клуб предлагает 38-летнему итальянцу годовой оклад в 10 млн евро.

    Переговоры между клубами могут начаться уже в ближайшее время, однако Тотти, по информации источника, несмотря на выгодные финансовые условия, вряд ли примет предложение «Антальяспора», поскольку будучи воспитанником «Ромы» сильно к ней привязан. Отметим, что срок контракта Тотти с «волками» истекает летом 2016 года.
    Напомним, ранее в «Антальяспор» перешел экс-форвард «Сампдории» Самюэль Это’О.

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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 07:37
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:25

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 июля 2015, 13:36

      Интересно, в Турции про Фэйр плэй что нибудь слышали

      0
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      Рейтинг: +40

      leo-leon 19 июля 2015, 13:17

      он в Роме 3,2 лямов получает в 38 лет, а по окончанию 2016 всем известно ,что войдет в руководство клуба.....а за Антальспорт пусть бегаю экс-дагестанцы

      1
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      Рейтинг: +33

      beloff 19 июля 2015, 13:16

      Думаю Тотти не перейдет к Туркам и завершит карьеру в Роме.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 июля 2015, 11:53

      У Антальи видать хороший спонсор появился.

      0
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C > Den Bull 19 июля 2015, 12:29

      Ага, и имя ему "русские туристы")

      1
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      Рейтинг: +625

      el barsa > Z O D I A C 19 июля 2015, 12:33

      АХАХ ++

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > el barsa 19 июля 2015, 15:46

      Это не смешно, недоразвитый.

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      Рейтинг: +625

      el barsa > Летчик66 19 июля 2015, 19:10

      А ЧЕ НЕ СМЕШНО Э ФУЦЫН ? НАШИ МАЛО ДЕНЕГ ЧТОЛИ ТАМ ОСТАВЛЯЮТ? шкалата

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      Рейтинг: +51

      Cskaz 19 июля 2015, 10:41

      Я надеюсь он не перейдет

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 19 июля 2015, 10:13

      У Императора под ногами вечный город, а они ему предлагают, какие-то жалкие 10 миллионов долларов.

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      Рейтинг: +18

      Father of Russian footbal 19 июля 2015, 10:08

      В Роме останется

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 июля 2015, 09:41

      Сомневаюсь что Тотти согласится

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      Рейтинг: +93

      Deuced 19 июля 2015, 09:40

      а Это о спать нормально не будет зная что кто то получает больше него

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