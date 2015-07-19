Неожиданно конечно, Аленичев вроде на сборах наигрывал Ху в основе, а теперь снова придется менять состав..
Испанец техничный игрок, с поставленным ударом и отличным пасом. Но увы, характер оставляет желать лучшего, его называли "плюшевым", потому что не способен был отрабатывать в обороне и часто убирал ноги. А во вторых таймах частенько терялся..
Удачи Ху в Англии. Спасибо за голы и победы в составе Спартака. Голы Краснодару, Динамо и Тереку - были шикарными!
Полузащитник "Спартака" Хосе Мануэль Хурадо близок к переходу в "Уотфорд". Английский клуб достиг договорённости со «Спартаком» о трансфере футболиста. Сообщается, что испанец подпишет с новичками Премьер-лиги четырёхлетний контракт.
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