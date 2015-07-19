Полузащитник "Спартака" Хосе Мануэль Хурадо близок к переходу в "Уотфорд". Английский клуб достиг договорённости со «Спартаком» о трансфере футболиста. Сообщается, что испанец подпишет с новичками Премьер-лиги четырёхлетний контракт.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Хурадо выступает за «Спартак» с 2012 года. В матче 1-го тура чемпионата России с «Уфой» он провёл на поле 69 минут.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.