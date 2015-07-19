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    Хурадо близок к переходу в «Уотфорд»

    Полузащитник "Спартака" Хосе Мануэль Хурадо близок к переходу в "Уотфорд". Английский клуб достиг договорённости со «Спартаком» о трансфере футболиста. Сообщается, что испанец подпишет с новичками Премьер-лиги четырёхлетний контракт.

    Хурадо выступает за «Спартак» с 2012 года. В матче 1-го тура чемпионата России с «Уфой» он провёл на поле 69 минут.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2015 07:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1369

      makkie 19 июля 2015, 12:50

      Неожиданно конечно, Аленичев вроде на сборах наигрывал Ху в основе, а теперь снова придется менять состав..

      Испанец техничный игрок, с поставленным ударом и отличным пасом. Но увы, характер оставляет желать лучшего, его называли "плюшевым", потому что не способен был отрабатывать в обороне и часто убирал ноги. А во вторых таймах частенько терялся..

      Удачи Ху в Англии. Спасибо за голы и победы в составе Спартака. Голы Краснодару, Динамо и Тереку - были шикарными!

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      Рейтинг: +43

      Eezila > makkie 19 июля 2015, 15:05

      Игроков с недостатками в команде хватает, но не все отмечаются результативными действиями на фоне своих косяков. Даже Бубнов оценки свои значительно выше наигранного ставит, если за игроком гол или пас голевой. Так что Хурадо - очень спартаковский игрок, пожалуй, самое "светлое пятно" в команде. Конечно, при более высокой работоспособности это был бы уже Вальбуэна, но тем не менее такой игрок в полузащите нужен

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:09

      Удачи и всех благ ему в АПЛ!

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      Рейтинг: +274

      никита001 19 июля 2015, 10:04

      Совершенно верно сказано. Кроме того - игрок настроения. Когда оно есть - и Хурадо хорош на поле. Но когда настроения нет, от него одни головные боли.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 июля 2015, 09:42

      Добротный игрок, не более.
      Хороший финтарь, частенько передерживает мяч и медлительный. Не вписывается в быструю игру Спартака.
      Удачи ему в АПЛ.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 19 июля 2015, 09:28

      Пускай едет в АПЛ. Игрок хороший, но не высшего разряда. РФПЛ с нарастанием кризиса может вообще отказаться от легионеров. Схема "6+5" продиктована не заботой о развитии отечественных футболистов, а отсутствием средств на содержание легионеров у госкомпаний.

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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > Супервайзер 19 июля 2015, 09:31

      Прежде всего у Зенита проблемы, поэтому Миллер и выступил с инициативой установить лимит прямо в этом году.

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 19 июля 2015, 09:16

      всё правильно, команды одного уровня, зато есть шанс проявить себя в элитной лиге!

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      Рейтинг: +14

      FC_KAIRAT_KZ 19 июля 2015, 09:02

      Хурадо

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 08:34

      неделю назад хвалил спартак и сказал без Аленя жить не может, видно под диктовку говорил, часть молитвы!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 08:33

      драпает! всё ему стало понятно!

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      Рейтинг: +164

      AndreiM-68 19 июля 2015, 08:12

      Жаль...

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      Рейтинг: +28

      sammyboy > AndreiM-68 19 июля 2015, 12:25

      Да как то не очень,его уход откроет дорогу Давыдову,даст шанс Оззи и Джано

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