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    ПСЖ оказался сильнее «Бенфики»

    В матче Международного кубка чемпионов в Торонто встречались французский ПСЖ и португальская "Бенфика". В упорном поединке победу праздновали парижане со счетом 3:2.

    "Бенфика"– ПСЖ – 2:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Огюстен ,29 1:1; – Талиска ,34; 2:1 – Жонас ,42; 2:2 – Лукас ,64; 2:3 – Динь ,79.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 06:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 19 июля 2015, 11:08

      С победой парижан!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:13

      Забойный матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 19 июля 2015, 09:48

      Огюстен, случайно не потомок Пьера-Огюстена Бомарше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > Juventus 32 19 июля 2015, 09:51

      Глупый недоумок, у того фамилия Бомарше, а у него Огюстен...

      2
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      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Vamos_Ramos 19 июля 2015, 09:53

      Глупый недоумок спустил в овцу и получился ты.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Vamos_Ramos 19 июля 2015, 10:14

      Не ссорьтесь, девочки!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > sir_Alex 19 июля 2015, 12:17

      Осмелюсь спросить, сэр. Вамос и Рамос это что тёлочки?

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Juventus 32 19 июля 2015, 12:50

      Судя по комментам – таки да!

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      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > sir_Alex 19 июля 2015, 13:26

      Так я и думал, сэр.

      0
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      Рейтинг: +14

      FC_KAIRAT_KZ 19 июля 2015, 09:06

      Лукас красава тащит

      0
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      Рейтинг: +79

      nickyist 19 июля 2015, 08:50

      молодцы, французы. не сдались после первого тайма и заслужили победу.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 08:32

      поздравляю!

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      Рейтинг: +39

      нечитайло 19 июля 2015, 07:19

      Не хило рубились

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