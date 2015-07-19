ПСЖ оказался сильнее «Бенфики»

С победой парижан!
В матче Международного кубка чемпионов в Торонто встречались французский ПСЖ и португальская "Бенфика". В упорном поединке победу праздновали парижане со счетом 3:2.
"Бенфика"– ПСЖ – 2:3 (2:1)
Голы: 0:1 – Огюстен ,29 1:1; – Талиска ,34; 2:1 – Жонас ,42; 2:2 – Лукас ,64; 2:3 – Динь ,79.
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