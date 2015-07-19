ПСЖ может отпустить Ибрагимовича после матча за Суперкубок Франции

Шведский нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович убедил руководство клуба отпустить его после матча за Суперкубок Франции с «Лионом», который состоится 1 августа. Ранее сообщалось, что парижане готовы продать 33-летнего форварда за 5,5 млн евро.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Скорее всего, игрок намерен продолжить карьеру в «Милане», который предлагает ему трёхлетний контракт с окладом около 7,5 млн в год.Напомним, Ибрагимович перешёл в ПСЖ именно из «Милана» в 2012 году.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.