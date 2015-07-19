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    ПСЖ может отпустить Ибрагимовича после матча за Суперкубок Франции

    Шведский нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович убедил руководство клуба отпустить его после матча за Суперкубок Франции с «Лионом», который состоится 1 августа. Ранее сообщалось, что парижане готовы продать 33-летнего форварда за 5,5 млн евро.

    Скорее всего, игрок намерен продолжить карьеру в «Милане», который предлагает ему трёхлетний контракт с окладом около 7,5 млн в год.Напомним, Ибрагимович перешёл в ПСЖ именно из «Милана» в 2012 году.

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    Источник: Sport.sky.it

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    19.07.2015 06:20
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +35

      Parick 20 июля 2015, 14:19

      Милан,Париж,опять Милан...скукота!Давай к нам-Тюмень,Саранск,опять Тюмень.Романтика!!!Пацаны,никого не хочу обидеть!

      1
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 20 июля 2015, 08:06

      смяшные такие и чем именно милану поможеть 34-летний старичок
      вот увидите он еще атмосферу внутри команды тоже испортит

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 июля 2015, 03:38

      Удачи в Милане!

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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:49

      перемены полезны

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 19 июля 2015, 20:06

      Надеюсь, что это правда!

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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 19 июля 2015, 20:01

      Один из немногих игроков кому возраст ни почем

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      Рейтинг: +74

      barbilona 19 июля 2015, 19:27

      НУЛЯВОЙ ИГРОК ОН УЖЕ ПЫТАЛСЯ У НАС В КЛУПЕ ИГРАТЬ НО НЕ СМОГ ПРОЯИТЬ СИБЯ РЯДОМ С ВЕЛИКИМ МЕССМ

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 19 июля 2015, 19:26

      Интересно, если окажется в Милане. Для Милана было бы неплохо, года 3 он на высочайшем уровне поиграет.

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      Рейтинг: +10

      kobra21 19 июля 2015, 16:17

      Ему бы еще АПЛ и в Бундеслиге поиграть и он лучший нап начало 21 века!Он в клубах в которых играет за сезон меньше 10 ни когда не забивал.И всегда кладет шедевр.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 19 июля 2015, 15:45

      зря это он!

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