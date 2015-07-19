ПСЖ может отпустить Ибрагимовича после матча за Суперкубок Франции

Милан,Париж,опять Милан...скукота!Давай к нам-Тюмень,Саранск,опять Тюмень.Романтика!!!Пацаны,никого не хочу обидеть!
Шведский нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович убедил руководство клуба отпустить его после матча за Суперкубок Франции с «Лионом», который состоится 1 августа. Ранее сообщалось, что парижане готовы продать 33-летнего форварда за 5,5 млн евро.
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