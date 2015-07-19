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    Лапорта: «Продолжу бороться с тем, что происходит в «Барселоне»

    Участник прошедших выборов на пост президента испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признал свое поражение, но уверил, что продолжит препятствовать тем процессам, которые, по его мнению, разрушают клуб. Напомним, что в голосовании победил Хосеп Бартомеу.
    «Естественно, сдаваться не собираюсь. Я боролся с тем, чтобы у моего клуба не было президента, погрязшего в судебных тяжбах, чтобы был прерван упадок академии, чтобы клуб не подвергался разлагающему воздействию Катара. Признаю поражение, но уверен, что многие «сосиос» не согласны с политикой Бартомеу. Мне же остается смотреть на происходящее вокруг «Барселоны» как простому болельщику, но я продолжу бороться против того, что сейчас происходит», - заявил Лапорта.

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    Источник: AS

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    19.07.2015 01:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 19 июля 2015, 22:46

      Ждем Лапорту через 2 года.

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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:47

      критики полезны!

      0
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 19 июля 2015, 20:33

      Бартомеу- это класс и порядок!

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      Рейтинг: +46

      Valerii 19 июля 2015, 13:05

      А что там происходит ? Выигрывают все кубки и вообще все что попадается. Может лапорта просто по жизни борец и больше ничего не умеет кроме как бороться ? Пусть в гости съездит на кавказ, там ему наборят все что посчитают нужным. И надолго.

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 19 июля 2015, 10:05

      Дон Кихот )))
      Тут много ваших "сосиос" на соккере тоже)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин > Ruslan3132 19 июля 2015, 10:12

      прям планету открыл.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 > Ruslan3132 19 июля 2015, 10:36

      А у реала по твоему кто?
      иль сливочное болото находится не в Испании?

      4
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      Рейтинг: +870

      jet_set 19 июля 2015, 08:30

      Барселона.
      Клуб называется "cule" - задница.
      Болельщики - сосиос.
      Ужас.

      7
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > jet_set 19 июля 2015, 08:41

      БОМБИ Я ПОЗВОЛЯЮ ...

      9
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      Рейтинг: +870

      jet_set > киэнджин 19 июля 2015, 09:40

      "сосиоска" негодует)

      3
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > jet_set 19 июля 2015, 10:08

      опять ты! ну сколько можно? тебя кажется при родах уронил акушер(фан барсы)? поэтому ты такой хейтер?

      9
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > jet_set 19 июля 2015, 10:10

      ты даже значение cule не знаешь! пишешь всякую куйню, ты просто конченый cпepмaч

      9
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > nogganov_01 19 июля 2015, 10:12

      Я извиняюсь, а что такое "спермач"?

      5
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Летчик66 19 июля 2015, 12:36

      Мне тоже интересно, может он хотел написать "копчёный спермач"?))

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      Рейтинг: +870

      jet_set > Летчик66 19 июля 2015, 14:39

      Да фамилия у него "спермач" просто)

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      Рейтинг: +319

      киэнджин > jet_set 19 июля 2015, 20:40

      ДА ВСЕ ВЫ СПЕРМАЧИ ... БОМБИ НИГА!!

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 19 июля 2015, 06:02

      Мне нравится, как Бартомеу защищает клуб и игроков.

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 19 июля 2015, 06:01

      Если бы Лапорта победил, он сразу бы убрал надпись Катара.
      Он хотел вернуть Юнисеф на грудь, он бы вернул Кройфа, в структуру вернулись бы Абидаль и Пуйоль, он бы уделил особое внимание академии клуба.

      Если бы, да вот бы мешает)

      В принципе закономерная победа Бартомеу, после требла и удачных трансферов он поднялся в глазах многих.
      Мне кажется со своей работой он справляется отлично и самое главное не разговаривает много и попусту.
      К тому же он хочет заключить рекордный контракт с Катаром.

      ----------------------------------------


      По обновленному соглашению каталонцы будут зарабатывать 90 миллионов долларов в год, что является рекордной суммой для рекламного контракта.

      Отметим, что самый большой контракт подобного типа сейчас у «МЮ», который ежегодно получает от General Motors за рекламу бренда «Шевроле» 80 млн долларов.

      Действовавший до конца текущего сезона контракт с катарской авиакомпанией приносил «Барселоне» 45 миллионов.

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      Рейтинг: +134

      inz87 19 июля 2015, 04:10

      Жоан Лапорта и ветрянные мельницы

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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 19 июля 2015, 02:37

      Так по мне Бартомеу нормально руководить, может хватит его критиковать ?

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