Лапорта: «Продолжу бороться с тем, что происходит в «Барселоне»

Участник прошедших выборов на пост президента испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признал свое поражение, но уверил, что продолжит препятствовать тем процессам, которые, по его мнению, разрушают клуб. Напомним, что в голосовании победил Хосеп Бартомеу.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Естественно, сдаваться не собираюсь. Я боролся с тем, чтобы у моего клуба не было президента, погрязшего в судебных тяжбах, чтобы был прерван упадок академии, чтобы клуб не подвергался разлагающему воздействию Катара. Признаю поражение, но уверен, что многие «сосиос» не согласны с политикой Бартомеу. Мне же остается смотреть на происходящее вокруг «Барселоны» как простому болельщику, но я продолжу бороться против того, что сейчас происходит», - заявил Лапорта.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!