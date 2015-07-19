Степаненко: «Попался самый сильный соперник»

Фенер пройдет их, приятного вам просмотра
Футболист украинского «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мыслями от итогов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «горнякам» предстоит сыграть с турецким «Фенербахче».
«Могу с уверенностью сказать, что из возможных попался самый сильный оппонент. Надо смириться и готовиться к нему. «Фенербахче» является одним из флагманов турецкого футбола, команда постоянно борется за победу в чемпионате и часто выступает в Европе. Слышал, что они приобрели звезд. Несмотря на это, мы должны решать задачу выхода в групповой этап», - сказал украинец.
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