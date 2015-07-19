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    Степаненко: «Попался самый сильный соперник»

    Футболист украинского «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мыслями от итогов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «горнякам» предстоит сыграть с турецким «Фенербахче».
    «Могу с уверенностью сказать, что из возможных попался самый сильный оппонент. Надо смириться и готовиться к нему. «Фенербахче» является одним из флагманов турецкого футбола, команда постоянно борется за победу в чемпионате и часто выступает в Европе. Слышал, что они приобрели звезд. Несмотря на это, мы должны решать задачу выхода в групповой этап», - сказал украинец.

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    Источник: Matchday.ua

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    19.07.2015 00:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 19 июля 2015, 12:27

      Фенер пройдет их, приятного вам просмотра

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:48

      Так и есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 19 июля 2015, 09:54

      С турками никому не просто.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      FC_KAIRAT_KZ 19 июля 2015, 09:03

      Удачи Шахтеру

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 05:31

      самая серьёзная пара!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Фаталист 19 июля 2015, 05:20

      удачи Шахтеру

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 19 июля 2015, 01:59

      Сдюжат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 19 июля 2015, 01:18

      Соперник серьёзный, но обязаны проходить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      rheuksq 19 июля 2015, 01:12

      Сильный но Шахтёру по зубам

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      eaguar 19 июля 2015, 00:40

      Обыграют .

      1
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