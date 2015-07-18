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    Кроос: «От Бенитеса пока самые положительные впечатления»

    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером клуба Рафаэлем Бенитесом.
    «Мои впечатления от испанца самые положительные. Он желает, чтобы в грядущем сезоне мы были сильными. С ним у нас хорошие шансы на трофеи. Задача у нас простая: выигрывать все соревнования, в которых участвуем. В прошлом году она не была выполнена. Теперь следует сделать шаг вперед и стать лучшими в Испании и Европе», - заявил немец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 23:54
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 20 июля 2015, 10:09

      Бенитес: Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету.

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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:44

      обычно-то игроки ругают своего тренера..

      0
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      Рейтинг: +11

      Suares barca 19 июля 2015, 20:03

      Тони оказывается хорошо умеет подлизиватся

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 19 июля 2015, 11:02

      Удачи Рафа!

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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 10:58

      Не думаю, что Бенитес в Реале станет лучше Анчелотти или Моуриньо.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:26

      Папа Карло забыт бесповоротно

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      Рейтинг: +894

      Ахад 19 июля 2015, 10:06

      ключевое слово - "пока"

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 09:52

      И это только начало, Тони! Надеюсь, что Рафа вернет футбольную корону Реалу в Испании) Хотя будет не легко.. Удачи тебе и королевскому клубу!

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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 19 июля 2015, 05:51

      Удачи Реалу в новых целях. Уверен слова Крооса обязательно станут реальными!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 05:31

      пока, дальше будут другие темы))

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