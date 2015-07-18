Ван Гаал обвинил группу «One Direction» в плохой игре «МЮ»

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проанализировал
Вечно одни и те же отмазки...весь сезон прошлый говорил одно и то же.......благо судьям....вытащили судьи в ЛЧ и 4-е место подарили....
Скорее яйца опухли у кого-то...
One Direction неплохая группа, но это просто несерьезно со стороны такого уважаемого специалиста как Луи Ван Гаал! Профессиональная команда в последнюю очередь должна обращать внимание на качества газона, на мой взгляд.
Тогда и мячом спущенным можно играть.
Не, ну это уже перебор)
ты дурак что-ли?
Редакторы разучились постить нормальные заголовки? Что за бред я только что прочитал) Видимо все грамотные редакторы в отпуске!
Нет, они не разучились, так как никогда и не умели по другому. Боюсь и не научаться больше. Этот рак перековерканных заглавий распространился по всей мировой прессе на всех темах.
в сша футбол далеко не на таком месте как в Англии=)хорошо хоть не на поляне для скачек играли)
Дебильный заголовок.
Ван Галушка
Заголовок как всегда... а ЛВГ все правильно сказал