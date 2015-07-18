Ван Гаал обвинил группу «One Direction» в плохой игре «МЮ»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал объяснил, почему его команда не показала яркую игру в недавнем товарищеском матче против мексиканской «Америки» (1:0).





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