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    Ван Гаал обвинил группу «One Direction» в плохой игре «МЮ»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал объяснил, почему его команда не показала яркую игру в недавнем товарищеском матче против мексиканской «Америки» (1:0).
    «Поле было очень плохим, оно тяжелое для игры. Снизу было искусственное основание, сверху — натуральное покрытие. На такой поляне возрастает риск получения тяжелой травмы. На своем стадионе мы только играем в футбол, а на той арене, где был проведен матч с «Америкой», двое суток назад был устроен концерт «One Direction». Видимо, в США так принято», - заявил голландец после игры в Сиэтле.

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    Источник: Goal.com

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    18.07.2015 23:45
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:43

      проанализировал

      1
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      Рейтинг: +127

      ЛИВЕРПУЛЬ2005 19 июля 2015, 12:46

      Вечно одни и те же отмазки...весь сезон прошлый говорил одно и то же.......благо судьям....вытащили судьи в ЛЧ и 4-е место подарили....

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:00

      Скорее яйца опухли у кого-то...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:28

      "One Direction" в шоке

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 09:35

      One Direction неплохая группа, но это просто несерьезно со стороны такого уважаемого специалиста как Луи Ван Гаал! Профессиональная команда в последнюю очередь должна обращать внимание на качества газона, на мой взгляд.

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > alessios1990 19 июля 2015, 09:51

      Тогда и мячом спущенным можно играть.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > sochi-2013 19 июля 2015, 09:58

      Не, ну это уже перебор)

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      Рейтинг: +10

      roman1303 > alessios1990 19 июля 2015, 16:04

      ты дурак что-ли?

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > roman1303 19 июля 2015, 16:51

      Нет конечно! На качество поля нужно понять в самую последнюю очередь, особенно если ты Ман.Юнайтед.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 09:34

      Редакторы разучились постить нормальные заголовки? Что за бред я только что прочитал) Видимо все грамотные редакторы в отпуске!

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      Рейтинг: +106

      Vilent > alessios1990 19 июля 2015, 14:28

      Нет, они не разучились, так как никогда и не умели по другому. Боюсь и не научаться больше. Этот рак перековерканных заглавий распространился по всей мировой прессе на всех темах.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Vilent 19 июля 2015, 16:56

      Очень печальная тенденция, друг.

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      Рейтинг: +222

      удав 19 июля 2015, 09:34

      в сша футбол далеко не на таком месте как в Англии=)хорошо хоть не на поляне для скачек играли)

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      Рейтинг: +167

      ХУБУЛ 19 июля 2015, 09:05

      Дебильный заголовок.

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      Рейтинг: +14

      FC_KAIRAT_KZ 19 июля 2015, 09:04

      Ван Галушка

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      Рейтинг: +708

      Red_team 19 июля 2015, 08:51

      Заголовок как всегда... а ЛВГ все правильно сказал

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