Моуриньо: «Погба — не наш вариант»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо ответил на слухи о том, что его команда может приобрести полузащитника итальянского «Ювентуса» Поля Погба.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Этим футболистом интересуются почти все, но есть вещи, которые мы можем сделать, а есть, которые не можем. Например, мне нравится Эйфелева башня, но у меня же нет возможности поставить ее в саду у себя. Думаю, мы сможем усилить «Челси» и без Погба. Хотя он один из лучших футболистов мира, и любую команду он усилит по определению. Но Поль — не наш вариант», - заметил португалец.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!