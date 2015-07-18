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    Моуриньо: «Погба — не наш вариант»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо ответил на слухи о том, что его команда может приобрести полузащитника итальянского «Ювентуса» Поля Погба.
    «Этим футболистом интересуются почти все, но есть вещи, которые мы можем сделать, а есть, которые не можем. Например, мне нравится Эйфелева башня, но у меня же нет возможности поставить ее в саду у себя. Думаю, мы сможем усилить «Челси» и без Погба. Хотя он один из лучших футболистов мира, и любую команду он усилит по определению. Но Поль — не наш вариант», - заметил португалец.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    18.07.2015 23:25
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 20 июля 2015, 07:58

      хитрый мавр чует что погбушка всего лишь очередной балотелли

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      Рейтинг: +1532

      starche 19 июля 2015, 17:51

      Погба трудно придется в любой топовой команде, он плохо вписывается в игровой стиль команд.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:02

      Моуриньо по-крайней мере искренен.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:28

      Вообще не вариант

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 09:37

      Очень кстати Маур пошутил про Эйфелеву башню! Красавец) Поль Погба вполне может остаться в Ювентусе на следующий сезоне, потому что мало кто рискнет предложить за него баснословные деньги.

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      Рейтинг: +256

      Arhive 19 июля 2015, 08:25

      конечно не ваш, Маур! ваш вариант это Фелайни.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 июля 2015, 06:44

      Давно Маура не слышно было

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 05:32

      пусть остаётся в Италии!

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 19 июля 2015, 01:13

      Тут не только завышенная цена, но и характер не сахарный. Есть вариант что он сольёт свой талант в санузел. Риск слишком велик, за такие деньги и ФФП не позволяет спокойно так рисковать.

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 19 июля 2015, 00:55

      Цена на Погбу слишком завышена, Рома столько денег не даст.

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