Месси посетил Габон, где заложил стадион

Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси нанес визит в африканское государство Габон. Там аргентинец принял участие в торжественной церемонии, посвященной закладке первого камня нового стадиона в городе Порт-Жантиль. Вместе с футболистом арену заложил президент страны Али бен Бонго Ондимба. Также Месси устроил автограф-сессию. На строящемся стадионе состоятся матчи Кубка Африки — 2017.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Несколько лет назад я встретился с Лионелем в Барселоне, и он обещал приехать в Габон. Месси — человек чести, раз сдержал слово», - сказал президент Габона.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!