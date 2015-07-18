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    Месси посетил Габон, где заложил стадион

    Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси нанес визит в африканское государство Габон. Там аргентинец принял участие в торжественной церемонии, посвященной закладке первого камня нового стадиона в городе Порт-Жантиль. Вместе с футболистом арену заложил президент страны Али бен Бонго Ондимба. Также Месси устроил автограф-сессию. На строящемся стадионе состоятся матчи Кубка Африки — 2017.
    «Несколько лет назад я встретился с Лионелем в Барселоне, и он обещал приехать в Габон. Месси — человек чести, раз сдержал слово», - сказал президент Габона.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 23:16
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    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +22

      roboto 19 июля 2015, 17:38

      Наложил на новом стадионе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      удав 19 июля 2015, 11:59

      в ломбард заложил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:04

      Детишек порадовал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 09:39

      Заложить можно бомбу или человека! А тут заложил камень в основание фундамента нового стадиона) Заголовок новости вообщем то правильный, однако опять же есть к чему придраться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      FC_KAIRAT_KZ 19 июля 2015, 09:09

      Габон красавы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 09:06

      О как! Миротворец и просто хороший парень. С отцом был?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      jet_set 19 июля 2015, 07:01

      Скоро из Лионеоя знахарку-травницу сделают. Будет больных принимать. Что только не сделают за бабки.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +922

      Zidan05 19 июля 2015, 06:43

      "Месси — человек чести, раз сдержал слово" - Испанские налогивики о)(уели со слов Бонго Ондимба)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 05:34

      этот выскочка ещё и стадион строит, а почему Габон?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      ArtNow > cska plus 19 июля 2015, 07:03

      Может потому что он "обещал" приехать туда?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus > ArtNow 19 июля 2015, 09:21

      грабанули!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 19 июля 2015, 01:12

      rhenj

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