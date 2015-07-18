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    Мирзов подпишет контракт с «Тереком»

    Бывший полузащитник московского «Торпедо» Резиуан Мирзов в самое ближайшее время подпишет контракт с грозненским «Тереком». Об этом поведал сам футболист.
    В прошлом сезоне РФПЛ, несмотря на вылет черно-белых, хавбек хорошо проявил себя и прослыл игроком уровня высшего российского дивизиона.

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    Источник: «Советский спорт»

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    18.07.2015 22:10
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 21 июля 2015, 11:38

      Бид...

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      Рейтинг: +17

      Согдиец 21 июля 2015, 09:15

      Мирзова вместо Айссати или Пириса

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:40

      Молодец тогда

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 09:54

      В прошлом сезоне играл у Валерия Петракова регулярно в Торпедо, да и вообще был одним из самых заметных игроков! Удачи новичку Терека в будущем)

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 19 июля 2015, 07:13

      Маладца земеля,удачи Резуану!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 05:35

      трудяга!

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      Рейтинг: +194

      l1l1 19 июля 2015, 02:17

      Очень хороший игрок

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      Рейтинг: +16

      Wolkobrat 19 июля 2015, 01:23

      Мирзов как игрок мне нравиться, в Торпедо приглянулся, отличный фланговый! Удачи парню.

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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 19 июля 2015, 00:33

      Удачи парню, вроде толковый игрок.

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      Рейтинг: +11

      Archi1968 19 июля 2015, 00:31

      Добавит креатива.Если заиграет.
      Удачи и везения.

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