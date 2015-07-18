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    Дзагоев: «У «Рубина» сзади был автобус»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после первого матча своей команды в новом сезоне против казанского «Рубина» (1:0).
    «На гол мы наиграли задолго до того. как Ахмед Муса забил. Соперник поставил сзади автобус, но хорошо, что удача оказалась на нашей стороне. 500 моментов было, сколько можно не забивать?..», - заявил Дзагоев.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    18.07.2015 21:42
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +51

      89170513876 23 июля 2015, 15:25

      У Рубина сзади был автобус а у тебя Вовик.

      0
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      Рейтинг: +18

      RomYu 20 июля 2015, 16:23

      500 моментов :) чего не скажешь, не остыв от игры...
      Рыжиков очень много тащил.

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      Рейтинг: +86

      Пепс 19 июля 2015, 20:27

      Да лан конюшня... Не особо обольщайтесь ... Побеждать Рубин в первом туре плохая примета йопт... Свинки не дадут спестнуть... Они после 4:0 прошлогодних еще в большей эйфории тут на соккере бегали ....Хе хе хе.. .

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 19 июля 2015, 19:52

      ...болельщики РУБИНа,не падайте духом,всё будет нормально--игра придёт.

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      Рейтинг: +11

      Manu Chao 19 июля 2015, 16:34

      какой же это автобус,если[ЦСКА] дали забить,при КББ еврогранды не могли забить.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Manu Chao 19 июля 2015, 17:02

      ЦСКА и при КББ регулярно обыгрывал Рубин!

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      Рейтинг: +51

      89170513876 > Manu Chao 20 июля 2015, 09:25

      за то Луч -4 забил

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      Рейтинг: +51

      89170513876 19 июля 2015, 15:34

      Билялетдинов не позорь республику.

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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 19 июля 2015, 13:14

      а почему автобус, а ни какой нибудь другой транспорт? фура например!

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 19 июля 2015, 12:55

      а ты что заказывал,газель?))

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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:08

      Автобус Бердыева все ещё на ходу...

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      Рейтинг: +712

      RIR68 19 июля 2015, 11:00

      хороший вопрос. сколько?

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