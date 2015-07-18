Дзагоев: «У «Рубина» сзади был автобус»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после первого матча своей команды в новом сезоне против казанского «Рубина» (1:0).

Ахмед Муса забил. Соперник поставил сзади автобус, но хорошо, что удача оказалась на нашей стороне. 500 моментов было, сколько можно не забивать?..», - заявил Дзагоев.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «На гол мы наиграли задолго до того. какзабил. Соперник поставил сзади автобус, но хорошо, что удача оказалась на нашей стороне. 500 моментов было, сколько можно не забивать?..», - заявил Дзагоев.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!