«Ворскла» и «Волынь» разошлись миром в 1-м туре УПЛ

Кто нибудь может рассказать про украинский чкмпионат, - финансирование клубов, их комплектация, задачи на сезон, кто фавориты, кто аутсайдеры, короче вкратце о командах, а то информации нуль. О Динамо, Шахтере и Днепре писать не надо, о них есть вся информация, а вот об остальных нет.
Участник Лиги Европы от Украины «Ворскла» стартовала в чемпионате страны с ничьей. В матче было показано девять желтых карточек.
18 июля. Полтава. Стадион им. Алексея Бутовского.
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