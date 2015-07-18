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    «Ворскла» и «Волынь» разошлись миром в 1-м туре УПЛ

    Участник Лиги Европы от Украины «Ворскла» стартовала в чемпионате страны с ничьей. В матче было показано девять желтых карточек.

    18 июля. Полтава. Стадион им. Алексея Бутовского.

    «Ворскла» (Полтава) - «Волынь» (Луцк) — 1:1 (0:0).
    Голы: 0:1 — Кобахидзе, 57; 1:1 — Шиндер, 81.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 21:29
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 19 июля 2015, 15:23

      Кто нибудь может рассказать про украинский чкмпионат, - финансирование клубов, их комплектация, задачи на сезон, кто фавориты, кто аутсайдеры, короче вкратце о командах, а то информации нуль. О Динамо, Шахтере и Днепре писать не надо, о них есть вся информация, а вот об остальных нет.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 19 июля 2015, 07:30

      ну важко було вгадати переможця, так і вийшло, що гра його не виявила

      1
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      Рейтинг: +67

      Piramidon 19 июля 2015, 02:22

      9 карточек,рагули мочат друг друга.

      2
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 19 июля 2015, 01:10

      Зачем нам данная информация? Сообщайте все результаты этого [непечатное слово ]а лично газзаеву

      1
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      Рейтинг: +17

      rheuksq 19 июля 2015, 01:02

      Не-было,возможности поставить угадал

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 18 июля 2015, 22:50

      кому интересны новости чемпионата самоликвидирующейся страны?

      5
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > kkomov 18 июля 2015, 22:55

      Кому интересно твое мнение?

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > dimagas1 18 июля 2015, 23:00

      я свое мнение и не высказывал, прыщ-ХХL

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 18 июля 2015, 22:37

      Гра була непоганою, + лише початок сезону! Ворсклі успіхів в ЛЄ, Волині - не дратувати містера Кварцяного)

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > SD-Podonok 18 июля 2015, 23:02

      зачем ты себя таким глупым и закомплексованным здесь представляешь?

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      Рейтинг: +81

      Andrumas > kkomov 19 июля 2015, 00:34

      Зато ты своим умом тут прямо аж сверкаешь!:) быть нацистом, это ведь так умно, правда?)

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 18 июля 2015, 22:04

      Хорошая игра но не хватало Бикфалви!

      3
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      Рейтинг: +315

      Siegen > dimagas1 18 июля 2015, 22:18

      В Китае уже!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Siegen 18 июля 2015, 22:54

      Я в курсе)

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      Рейтинг: +343

      Ukraine the best 18 июля 2015, 22:02

      Хороший матч.Много борьбы.Удачи Ворскле в ЛЕ

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 18 июля 2015, 21:56

      САЛО УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ САЛО ! УКРАИНА ЩЕ НЕ ВМЕРЛА !

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