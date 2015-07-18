Слуцкий: «Показали характер и мастерство»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий по итогам матча первого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (1:0).

«Так и думали, что матч получится тяжелым. Команда соперника сделала выводы после нашей последней встречи, которая состоялась в 29-м туре прошлого чемпионата. В субботу они против нас выставили пять защитников, поэтому было сложно. Пока мы не в том состоянии, чтобы вскрывать. Но моментов было немало. Хорошо, что в концовке получилось реализовать. Это говорит о том, что есть характер и мастерство. Что касается проблемы форварда, то по игре с «Рубином» как раз все хорошо. Наш основной нападающий Ахмед Муса забил гол. Вопросов к нему нет», - заявил наставник армейцев.