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    Слуцкий: «Показали характер и мастерство»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий по итогам матча первого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (1:0).
    «Так и думали, что матч получится тяжелым. Команда соперника сделала выводы после нашей последней встречи, которая состоялась в 29-м туре прошлого чемпионата. В субботу они против нас выставили пять защитников, поэтому было сложно. Пока мы не в том состоянии, чтобы вскрывать. Но моментов было немало. Хорошо, что в концовке получилось реализовать. Это говорит о том, что есть характер и мастерство. Что касается проблемы форварда, то по игре с «Рубином» как раз все хорошо. Наш основной нападающий Ахмед Муса забил гол. Вопросов к нему нет», - заявил наставник армейцев.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    18.07.2015 21:09
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:39

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 20:28

      Ваще молодцы!

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 19 июля 2015, 17:00

      Странберга зачем на лавке держишь? Рубин никакой был, Странберг точно бы поразил ворота! Думаю, в следующем матче Миланов в основе будет играть!

      0
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      Рейтинг: +51

      89170513876 19 июля 2015, 15:36

      Посмотрим после Спарты как запоешь

      0
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      Рейтинг: +159

      КПР 19 июля 2015, 13:29

      ХА-ХА-ХА. НИ характера НИ мастерства тем более. Спарта может эта доказать скоро.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 10:31

      Показали характер, мастерство и волю к победе! В итоге заслуженно обыграли Рубин и положили в копилку три очка)

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 19 июля 2015, 10:25

      Когда в кураж ЦСКА войдёт,
      Игра для ЦСКА легко пойдёт.
      Когда голеадоры ЦСКА атакуют,
      Болельщики ЦСКА ликуют.

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 19 июля 2015, 04:47

      Молодцы,что не опустили руки и продолжали до конца гнуть свою линию. С победой.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 19 июля 2015, 00:59

      физрук ликует!)

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 18 июля 2015, 23:58

      Муса при автобусе бесполезен..

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