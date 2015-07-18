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    Билялетдинов: «Оборонительная тактика связана с кадровыми проблемами»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился комментарием по итогам встречи 1-го тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1).

    «Без уверенности в себе такие матчи не выиграть, так что в себе еще многое предстоит преодолеть. Что касается тактики в пять защитников, то она обусловлена нашими кадровыми потерями. Травмирован Благо, а Карлос Эдуардо вышел полубольным. Отсюда и такие сочетания», - поведал специалист.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    18.07.2015 20:56
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +51

      89170513876 21 июля 2015, 18:48

      Рубин ,функционально еще не готов к чемпионату,видимо подготовку к сезону провалили.Проиграли из за неудачной замены Билялетдинова,Саярыч твоя вина в проигрыше команды.Проблемы не с кадрами а в голове Саярыча,квалификация тренера очень низкая.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 19 июля 2015, 16:58

      Рубин представил из себя печальное зрелище:( ЦСКА без проблем раскатали казанцев...

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      Рейтинг: +10

      перец1944 19 июля 2015, 13:27

      Бессовесный,не можешь зачем брался,не в защите не в атаке,полный ноль.В принципе Слуцкому можно было заменить Акинфеева на нападающего.Стыдоба.

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 19 июля 2015, 12:55

      Ужасный автобус в штрафной,практически крепостная стена,но у нас нашелся свой таран.Я думал,что с уходом КББ тактика рубина изменится,оказалось ничего подобного.

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      Рейтинг: +51

      89170513876 > SHMEL 21 июля 2015, 18:50

      ЦСКА неочем,выиграть Билялетдинова -много ума ненадо.

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      Рейтинг: +14

      FC_KAIRAT_KZ 19 июля 2015, 09:09

      Тащит Билялетдинов

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      Рейтинг: +42

      alboro 19 июля 2015, 08:37

      Трус

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 19 июля 2015, 06:43

      Лукавит Ренатка,не умеет ставить правильно автобус Бердыева.И что бы смог сделать Эдуардо за три минуты до конца матча,явно опоздал с заменами.

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      Рейтинг: +152

      ren888888 19 июля 2015, 03:06

      Физрук давай до свиданья!

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      Рейтинг: +167

      родом из СССР 18 июля 2015, 23:36

      что за отмазки? 1 человек выбыл и сразу такая грандиозная смена тактики? а как вы в ЛЕ играть собираетесь?

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      Рейтинг: +42

      staff1975 18 июля 2015, 23:09

      Когда-то Рубин был хорош. Слабый тренер теперь просто.

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