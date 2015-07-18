Билялетдинов: «Оборонительная тактика связана с кадровыми проблемами»

Рубин ,функционально еще не готов к чемпионату,видимо подготовку к сезону провалили.Проиграли из за неудачной замены Билялетдинова,Саярыч твоя вина в проигрыше команды.Проблемы не с кадрами а в голове Саярыча,квалификация тренера очень низкая.
Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился комментарием по итогам встречи 1-го тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1).
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