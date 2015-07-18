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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Рубин»

    В 1-м туре чемпионата России ЦСКА принимал на своем поле казанский "Рубин". Хозяева имели большое количество хороших моментов, но несколько раз здорово сыграл Сергей Рыжиков, а пару ударов "армейцев" принял на себя створ ворот. "Рубин" фактически с первых минут выбрал строгий оборонительный стиль с большим количеством игроков, ориентированных на разрушение. Это долгое время приносило казанцам успех, однако на 87-й минуте ЦСКА с помощью коротких пасов в одно касание разыграл эффектную комбинацию на границе штрафной, которая завершилась рывком вперед Ахмеда Мусы и его точным ударом по воротам.

    ЦСКА - Рубин - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Гол: 1:0 - Муса, 87.

    18 июля. Химки. Стадион "Арена Химки"
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Натхо, Вернблум, Тошич (Миланов, 83), Еременко (Панченко, 90), Дзагоев (Ефремов, 89), Муса.
    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Батов, Оздоев (Шарипов, 86), Канунников (Эдуардо, 87), Кисляк, Карадениз, Дядюн (Портнягин, 87).
    Предупреждение: Вернблум, 36; Набабкин, 61; Дядюн, 68; Батов, 73

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 20:20
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    Комментарии430
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      Рейтинг: +10

      ШтриБан 22 июля 2015, 09:47

      Такую команду загасили казанцы, от рубина остались тока воспоминание.

      0
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      Рейтинг: +29

      Trumen 22 июля 2015, 08:10

      достойное начало, молодцы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 19 июля 2015, 22:13

      Как начнешь сезон так и поедешь эта вырожение для Хозяев.
      Не важно что показали в первой игре главное дальше показать что-то один матч не определение, хотя...Для гостей.

      0
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      Рейтинг: +18

      Xavi 19 июля 2015, 16:00

      Поздравляю ЦСКА, были лучшими на поле и все-таки дожали!

      0
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      Рейтинг: +51

      89170513876 19 июля 2015, 15:44

      Билл-полный ноль.

      1
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 19 июля 2015, 13:20

      Рано, рано захлебываться красно-синими соплями!
      Если бы армейцы вчера не забили в концовке, игру бы рассматривали совсем по-другому в фокусе результата.
      Посмотрим на ЦСКА в игре со Спартой, на сколько процентов и к чему готовы армейцы...

      Да и обмельчал ЦСКА, не вижу поводов к эйфории...
      В прошлом году так же в первом туре на выезде Спартак скромно набил Рубину - 4:0!!!
      Так что армейцам есть, к чему стремиться!

      0
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      Рейтинг: +444

      лошадка35 > Порядочная свинья 19 июля 2015, 17:22

      ага.
      они будут стремиться к тому, чтобы заслужить твоё одобрение.

      2
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 19 июля 2015, 12:19

      Как ни странно, но ЦСКА действительно обыграл Рубин, причём показав при этом красивую и интересную игру. Правда без хорошей игры Рубина приятные впечатления от проведённого матча бы намного меньшими. ЦСКА с победой.
      Только вот такие интересные матчи ЦСКА, к сожалению, играет очень редко.
      Ведь можете ведь без левых ударов Натхо и мордобоя обходится.

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > Зенит 2015 19 июля 2015, 13:01

      Наши хоть чужих бьют.Ваши же и своих и на чужих набрасываются.Примеров немало .Никогда не забыть Риксена и Радимова,Спаллетти с Денисовым на тренировке.Денисов после матча набросившийся на Карпина.Надо за собой чаще смотреть,а не чужую сорину разглядывать.
      А вообще вы святые,за вами ни одного косяка!:))

      2
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      Рейтинг: +882

      spartach091 19 июля 2015, 12:11

      муса затащил,с победой

      1
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      Рейтинг: +26

      КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 19 июля 2015, 11:43

      Красно-синие днища

      1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 19 июля 2015, 10:57

      с почином красно-синие!!!

      2
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