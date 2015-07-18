РФПЛ. ЦСКА обыграл «Рубин»

В 1-м туре чемпионата России ЦСКА принимал на своем поле казанский "Рубин". Хозяева имели большое количество хороших моментов, но несколько раз здорово сыграл Сергей Рыжиков, а пару ударов "армейцев" принял на себя створ ворот. "Рубин" фактически с первых минут выбрал строгий оборонительный стиль с большим количеством игроков, ориентированных на разрушение. Это долгое время приносило казанцам успех, однако на 87-й минуте ЦСКА с помощью коротких пасов в одно касание разыграл эффектную комбинацию на границе штрафной, которая завершилась рывком вперед Ахмеда Мусы и его точным ударом по воротам.