РФПЛ. ЦСКА обыграл «Рубин»

Такую команду загасили казанцы, от рубина остались тока воспоминание.
ЦСКА - Рубин - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
18 июля. Химки. Стадион "Арена Химки"
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Такую команду загасили казанцы, от рубина остались тока воспоминание.
достойное начало, молодцы
Как начнешь сезон так и поедешь эта вырожение для Хозяев.
Не важно что показали в первой игре главное дальше показать что-то один матч не определение, хотя...Для гостей.
Поздравляю ЦСКА, были лучшими на поле и все-таки дожали!
Билл-полный ноль.
Рано, рано захлебываться красно-синими соплями!
Если бы армейцы вчера не забили в концовке, игру бы рассматривали совсем по-другому в фокусе результата.
Посмотрим на ЦСКА в игре со Спартой, на сколько процентов и к чему готовы армейцы...
Да и обмельчал ЦСКА, не вижу поводов к эйфории...
В прошлом году так же в первом туре на выезде Спартак скромно набил Рубину - 4:0!!!
Так что армейцам есть, к чему стремиться!
ага.
они будут стремиться к тому, чтобы заслужить твоё одобрение.
Как ни странно, но ЦСКА действительно обыграл Рубин, причём показав при этом красивую и интересную игру. Правда без хорошей игры Рубина приятные впечатления от проведённого матча бы намного меньшими. ЦСКА с победой.
Только вот такие интересные матчи ЦСКА, к сожалению, играет очень редко.
Ведь можете ведь без левых ударов Натхо и мордобоя обходится.
Наши хоть чужих бьют.Ваши же и своих и на чужих набрасываются.Примеров немало .Никогда не забыть Риксена и Радимова,Спаллетти с Денисовым на тренировке.Денисов после матча набросившийся на Карпина.Надо за собой чаще смотреть,а не чужую сорину разглядывать.
А вообще вы святые,за вами ни одного косяка!:))
муса затащил,с победой
Красно-синие днища
с почином красно-синие!!!