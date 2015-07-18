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    Хомуха: «В финалах многое зависит от психологии»

    Главный тренер юниорской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от финальной игры чемпионата Европы U-19, куда вышла его команда.

    "Финал - всегда особенный матч. Все, что было до этого, сейчас не имеет никакого значения. Обе команды проведут финальный поединок на максимуме своих возможностей. Это особенная ситуация. Многое зависит от психологии – кто справится с волнением, сможет реализовать свои лучшие качества в игре, тот и одержит победу", - заявил Хомуха.

    Напомним, что соперником сборной России станет команда Испании. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля, в 21:00 по мск. Игру покажет в прямом эфире "Первый канал".

    Источник: РФС

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    18.07.2015 19:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +923

      eaguar 19 июля 2015, 18:56

      Победы россиянам .

      0
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      Рейтинг: +13

      Alb 19 июля 2015, 02:42

      Очень грамотный специалист.
      Скромно и четко делает свою работу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      aseke25 18 июля 2015, 23:03

      Испанцы возьмут по пенальти.. Вот увидете.. Ставьте так..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 18 июля 2015, 21:37

      Удачи нашим пацанам, красивой здоровой игры, и победы!

      1
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 18 июля 2015, 21:19

      да наши пасаны серебро уже спанишам отписали...))

      0
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      Рейтинг: +22

      moldo1 18 июля 2015, 21:00

      Давайте ребята,а то от "основной"сборной устали GOвно смотреть.

      1
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 18 июля 2015, 20:59

      Успехов!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 июля 2015, 20:50

      надеемся что она вас не подведёт

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 20:47

      Дмитрий, нужно побеждать, ой как нужна нам эта победа!

      1
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      Рейтинг: +35

      AmigoAlejandro 18 июля 2015, 20:39

      Хотелось бы верить, что возрождение российского футбола начнется как раз в тот период, когда у руля команд (как клубов, так и сборных) встали те, кто ковал победы своих коллективов. Я помню, как Дмитрий Хомуха изящно исполнял штрафные за ЦСКА. Как тренер, думаю, он сможет подготовить ребят к решающему матчу! Турнир прошел практически на "ура", не считая стартового 0-1 от "оранжевых". Тех же испанцев единожды побили. Пора изменить традицию и доказать, что снаряд таки может попасть дважды в одну и ту же точку...

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