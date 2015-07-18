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    Онопко: «Думбия хочет вернуться в ЦСКА»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о поиске командой нападающего, а также прокомментировал информацию о возвращении ивуарийца Сейду Думбия в стан красно-синих.

    "Стоит ждать подписания форварда. Ведутся переговоры. Конкретно пока рано говорить, но мы ждём, работа ведётся. Слухи о возможном возвращении Думбия? Они могут иметь под собой почву. Думбия хочет вернуться, но у него длительный контракт, там ведутся и другие переговоры. Пока сложно сказать, но переговоры ведутся и по Думбия тоже", - сказал Онопко.

    Таблица состоявшихся переходов РФПЛ-2015/2016

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 19:07
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +17

      Dima-NN 22 июля 2015, 00:12

      У него в Роме все хорошо зачем ему возвращаться? Мне кажется Витя что-то попутал.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 19 июля 2015, 10:56

      все хотят вернуться в самый титулованный клуб!

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > RIR68 21 июля 2015, 18:01

      Нафиг он нужен полено дубовое.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 10:36

      Согласен с Виктором. Уж лучше вернуть Сейду, чем подписывать какого то малоизвестного Оланаре! Хотя бы в аренду на сезон взять у Ромы. Надеюсь, что Носорог еще оденет армейскую форму)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 19 июля 2015, 07:15

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 18 июля 2015, 23:07

      Продали за Мешоk, обратно выкупили за пол-Мешka

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 18 июля 2015, 23:00

      если не задорого

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Premium 18 июля 2015, 22:46

      Мясные модеры лютуют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 18 июля 2015, 22:35

      Оглянуться не успел я - друг мой Сейду стал седым,
      А ведь тоже, было дело, передёргивал лады.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Premium > Сергей Саныч 18 июля 2015, 22:47

      имел я в рот таких поэтов,
      кто пишет здесь а не в газетах

      4
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      Рейтинг: +28

      boi1231 18 июля 2015, 22:29

      Какого х..а уходил ?6

      0
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      Рейтинг: +14

      ewro 18 июля 2015, 22:24

      В Европе пахать надо, а здесь халява - миллиарды раздают.

      0
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      Рейтинг: +312

      Liam_CSKA > ewro 19 июля 2015, 02:41

      В ЦСКА миллиарды не раздают

      2
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