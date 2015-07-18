Касильяс сегодня дебютирует в составе «Порту»

прикол если порту лигу чемпионов нагнут как в 2004
Испанский голкипер Икер Касильяс, перешедший в "Порту" из "Реала", сегодня дебютирует в составе "драконов". Это состоится в рамках товарищеского матча против немецкого "Дуйсбурга". Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что 34-летний голкипер подписал с "Порту" контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.
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Напомним, что 34-летний голкипер подписал с "Порту" контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!