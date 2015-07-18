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    Касильяс сегодня дебютирует в составе «Порту»

    Испанский голкипер Икер Касильяс, перешедший в "Порту" из "Реала", сегодня дебютирует в составе "драконов". Это состоится в рамках товарищеского матча против немецкого "Дуйсбурга". Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Напомним, что 34-летний голкипер подписал с "Порту" контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 18:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 18 июля 2015, 23:41

      прикол если порту лигу чемпионов нагнут как в 2004

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 18 июля 2015, 23:13

      Успехов и Удачи Икеру в Порту!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 июля 2015, 23:04

      Икеру удачи и побед

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      bertoshas 18 июля 2015, 22:58

      Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 18 июля 2015, 21:46

      молодец на ноль сыграл

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      inz87 18 июля 2015, 21:24

      с Порту по крайней мере у него есть реальные шансы на трофей

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 18 июля 2015, 20:49

      Жаль что эту дырку выкинули )) Прикольно Барса ему в свое время пятерочку закидывала. )))

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Mоnоlo 18 июля 2015, 20:54

      глупый ты)) Дырявые в Реале это защитники, а не вратарь!

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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 18 июля 2015, 20:38

      Удачи тебе Икер! =)

      1
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 20:32

      Удачного дебюта.

      0
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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 18 июля 2015, 20:17

      удачи!!!

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