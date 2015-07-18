Кейлор Навас: «Конкуренция - это хорошо. Касилья - отличный голкипер»

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас прокомментировал уход легенды клуба - голкипера Икера Касильяса. А также высказал свое мнение по поводу приезда в "Мадрид" нового конкурента в лице Кико Касильи.



«Уход Касильяса – это решение, которое следует уважать. Решение, которое он принял. Мы все желаем Касильясу наилучшего. Надеюсь, он сможет чувствовать себя счастливым в «Порту» и получать удовольствие от футбола. Что касается Касильи, это отличный голкипер. Если «Реал» обратил на него внимание, значит, он в отменной форме. Конкуренция – это хорошо, я всегда так говорил. Кто бы ни приходил в «Реал», это происходит потому, что уровень футболиста высок. Мы будем сражаться за место в составе, но относиться к партнерам с уважением. Буду ли рассматривать возможность уйти из «Реала» в случае появления Де Хеа? Я могу рассуждать только о настоящем. Хочу работать, бороться и завоевать место в составе. Это самое важное», – сказал Навас.



Все трансферы испанской Примеры вы можете отслеживать с помощью «Уход Касильяса – это решение, которое следует уважать. Решение, которое он принял. Мы все желаем Касильясу наилучшего. Надеюсь, он сможет чувствовать себя счастливым в «Порту» и получать удовольствие от футбола. Что касается Касильи, это отличный голкипер. Если «Реал» обратил на него внимание, значит, он в отменной форме. Конкуренция – это хорошо, я всегда так говорил. Кто бы ни приходил в «Реал», это происходит потому, что уровень футболиста высок. Мы будем сражаться за место в составе, но относиться к партнерам с уважением. Буду ли рассматривать возможность уйти из «Реала» в случае появления Де Хеа? Я могу рассуждать только о настоящем. Хочу работать, бороться и завоевать место в составе. Это самое важное», – сказал Навас.Все трансферы испанской Примеры вы можете отслеживать с помощью обновляемой трансферной таблицы