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    Кейлор Навас: «Конкуренция - это хорошо. Касилья - отличный голкипер»

    Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас прокомментировал уход легенды клуба - голкипера Икера Касильяса. А также высказал свое мнение по поводу приезда в "Мадрид" нового конкурента в лице Кико Касильи.

    «Уход Касильяса – это решение, которое следует уважать. Решение, которое он принял. Мы все желаем Касильясу наилучшего. Надеюсь, он сможет чувствовать себя счастливым в «Порту» и получать удовольствие от футбола. Что касается Касильи, это отличный голкипер. Если «Реал» обратил на него внимание, значит, он в отменной форме. Конкуренция – это хорошо, я всегда так говорил. Кто бы ни приходил в «Реал», это происходит потому, что уровень футболиста высок. Мы будем сражаться за место в составе, но относиться к партнерам с уважением. Буду ли рассматривать возможность уйти из «Реала» в случае появления Де Хеа? Я могу рассуждать только о настоящем. Хочу работать, бороться и завоевать место в составе. Это самое важное», – сказал Навас.

    Все трансферы испанской Примеры вы можете отслеживать с помощью обновляемой трансферной таблицы

    Источник: AS

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    18.07.2015 17:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:36

      Почувствовал, что может стать основным...

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 19 июля 2015, 11:18

      Бенитес: Бэйл может стать плеймейкером «Реала»

      Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес высказался относительно позиции на поле валлийского футболиста сливочных Гарета Бэйла. В товарищеском матче с «Ромой» в Мельбурне он играл на позиции центрального атакующего полузащитника и Бенитес остался доволен его игрой.

      «Позиция 10-го номера для Бэйла? Это идея, неплохой вариант. Он может играть на разных позициях в атакующей тройке.

      Плеймейкер — одна из опций, и она мне нравится, если, конечно, у него всё получится хорошо», — приводит слова Бенитеса портал Goal.

      В минувшем сезоне Бэйл забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач за «Реал» в 31 матче испанской Примеры.
      Источник: «Чемпионат»

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 19 июля 2015, 11:15

      Навас может отлично заиграть за Реал!

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      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans 19 июля 2015, 00:18

      Что Навас, что Касилья оба хорошие вратари, но не ровня Касу, а слова про "он сам ушел" ну совсем уж комичны)

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 июля 2015, 22:31

      Кейлору только удачи в будущем сезоне, очень хочется, чтобы заиграл и стал первым номером в Реале

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 20:35

      Молодец, Кейлор. Всё-таки именно костариканец станет основным вратарём в этом сезоне у Реала. НО возможен вариант и с разделение игрового времени: Лига Чемпионов и кубок за одним, чемпионат-для другого вратаря.

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      Рейтинг: +243

      No problem 18 июля 2015, 19:28

      Всегда нравился его настрой
      психологический силен.
      Теперь флаг ему в руки, и поменьше ляпов.
      Надеемся потянет

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      Рейтинг: +42

      alboro 18 июля 2015, 19:15

      ок

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      Рейтинг: +226

      рус фан 18 июля 2015, 18:56

      Вот точно помню как болелы разных клубов и особенно одной каталонской командочки писали на соккере что Навас загубил карьеру себе перейдя в Реал и теперь мы видим что целый сезон будет основным со всеми вытекающими возможностями. Касилья нормально для замены Навасу на время если что.

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      Рейтинг: +396

      Venezuela 18 июля 2015, 18:48

      На фоне Касильи Навас кажется более сильным вратарем. Я даже не знаю, с чего бы его снова мариновать... А Касилья, как бы он хорошо не играл, всегда останется средним вратарем. Добротным, но средним. Если и этот сезон Навас проведет в запасе, то это уже не объективно как-то. Не надо было покупать тогда.

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