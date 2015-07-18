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    Представитель Георгиева опроверг информацию об участии болгарина в нанесении ущерба Колизею

    Атанас Лазаров, представляющий интересы полузащитника "Рубина" Благо Георгиева опроверг появившуюся ранее информацию о том, что казанец был пойман при попытке нацарапать на стене Колизея свои инициалы монетой.

    «Это все ложь и обман, потому что в это время Благой Георгиев находился в Москве. Он не имеет ничего общего с причинением ущерба Колизею. Это простое совпадение имен», – заявил Лазаров.

    Напомним, что сегодня "Рубин" сыграет в гостях с ЦСКА. "Бомбардир" проведет текстовую трансляцию поединка

    Источник: Sports.ru

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    18.07.2015 17:19
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:33

      дистанционно сумел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:34

      Всякое бывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +680

      CapitanFlint 18 июля 2015, 22:41

      "Это все ложь и обман"

      Потрясающая фраза. Болелам спартачка стоит запомнить...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      gentlewolf 18 июля 2015, 21:24

      Голосом Хмыря: Не он это!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 18 июля 2015, 20:27

      Двойник))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 18 июля 2015, 20:06

      Георгиев мирно курил кальян в 3 часа ночи со своими друзьями Кокориным и Мамаевым. Колизей сам, своим пешком пришел к игроку и сказал: Благой, посмотри какой я не царапаемый Колизей!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 18 июля 2015, 19:15

      Издержки распространенной фамилии!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 18:31

      Ну-ну!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 18 июля 2015, 18:31

      с днем рождения,мой любимый Карлос Эдурадо!!крепкого здоровья и приноси побольше пользы Рубину!победы сегодня вам!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      клм 868 18 июля 2015, 18:25

      это был не Колизей, а стадион Родина.
      Он не был задержан а пришел с повинной.
      Не в полицию города Рима, а в химкинское РОВД.
      ...и вообще это был не Благо Георгиев, а Вася Иванов.
      Как то так должно даваться опровержение...

      3
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