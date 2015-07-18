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    Дасаев, Каннаваро, Роналдо, Форлан и Кержаков примут участие в жеребьевке квалификации ЧМ-2018

    ФИФА объявило список официальных участников жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2018, которые будут помогать генеральному секретарю организации Жерому Вальке распределять сборные по группам. В числе приглашенных звезд оказались Ринат Дасаев, Диего Форлан, Александр Кержаков, Роналдо, Оливер Бирхофф, Самуэль ЭтоʼО, Фабио Каннаваро и капитан юниорской сборной Сербии Райкович, чья команда стала чемпионом мира U20.

    Напомним, что процедура жеребьевки состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

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    Источник: ФИФА

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    18.07.2015 16:25
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    Комментарии84
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    • ...
      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 25 июля 2015, 15:34

      А Кержаков рукой в вазу попадёт????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:25

      Кержакову словно решили подсластить конец его игровой карьеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 10:33

      Что в этом почетном списке делает Александр Кержаков? Для него это конечно честь! Каннаваро, Роналдо и Форлан становились одними из лучших игроков ЧМ-2006, ЧМ-2002 и ЧМ-2010 соответственно) Дасаев - легендарный вратарь! Ну а Кержаков это просто Кержаков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Alb 19 июля 2015, 02:44

      Игра называется, найди лишнего)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 18 июля 2015, 23:49

      Боаш будет расстроен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 18 июля 2015, 23:01

      круто

      0
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      Рейтинг: +40

      Твой Арсен 18 июля 2015, 22:15

      Кержакову стоило отказаться от такого предложения. Не по Сеньке шапка.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > Твой Арсен 18 июля 2015, 22:53

      его Санька зовут - и честь принимать участие в таком мероприятии он заслужил.

      -1
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      Рейтинг: +128

      Крейсер 18 июля 2015, 21:54

      Я догадываюсь кто из этой компании будет за пивом бегать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Крейсер 18 июля 2015, 22:53

      Райкович будет рад такому

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      Рейтинг: +52

      MK-42 18 июля 2015, 20:46

      нет ну а что вы хотели!ведь санёк сейчас без игры.Все остальные заняты игры,тренировки.

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 18 июля 2015, 20:17

      для Райковича большое событие))

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