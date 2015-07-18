Дасаев, Каннаваро, Роналдо, Форлан и Кержаков примут участие в жеребьевке квалификации ЧМ-2018

А Кержаков рукой в вазу попадёт????????
ФИФА объявило список официальных участников жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2018, которые будут помогать генеральному секретарю организации Жерому Вальке распределять сборные по группам. В числе приглашенных звезд оказались Ринат Дасаев, Диего Форлан, Александр Кержаков, Роналдо, Оливер Бирхофф, Самуэль ЭтоʼО, Фабио Каннаваро и капитан юниорской сборной Сербии Райкович, чья команда стала чемпионом мира U20.
Напомним, что процедура жеребьевки состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.
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Напомним, что процедура жеребьевки состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!