Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА будет расследовать эпизод с удалением Фримпонга

    ФИФА собирается подвергнуть расследованию случай с удалением полузащитника "Уфы" Эммануэля Фримпонга во вчерашнем матче со "Спартаком". Напомним, что игрок получил красную карточку за средний палец, который он показал трибунам. Позже сам Фримпонг заявил, что спартаковские болельщики кричали ему: "Фак, манки, фак".

    "Считаем, что проведение чемпионата мира дает стране-хозяйке турнира хорошую возможность сказать «нет» расизму и другим формам дискриминации и дать четкий сигнал всему миру в этом отношении", - сказали в ФИФА. Отмечается, что в ближайшее время оргкомитет "Россия-2018" выступит с официальным заявлением по данному эпизоду.

    "Спартак" - "Уфа". Текстовый онлайн матча

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии342
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      corvus 20 июля 2015, 14:24

      Зачем удалять-то было?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Real Madrid-C 19 июля 2015, 17:45

      Правильно все кричали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:17

      Парня вынудили и нервы сдали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      smit1266 19 июля 2015, 14:15

      ужас какой 0-3*****

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      -Pluto- 19 июля 2015, 12:29

      До свиданья Ч.М. Сейчас будут искать любые возможности чтоб не проводить Ч.М. в России)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 19 июля 2015, 10:54

      ну чё. мы все под микроскопом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5161

      ААМ 19 июля 2015, 10:54

      Сделан первый шаг к потере ЧМ-2018.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      блага 19 июля 2015, 10:08

      А Спартак накажут матчами без зрителей, ну или хотя бы без Фанатов??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      fr3nd 19 июля 2015, 08:59

      до свидания, наш ласковый чемпионат мира по футболу, возвращайся в свой сказочный лес. наша страна в этом аспекте это заслужила. наверно всё-таки проявление такого отношения к неграм сформировалось из-за засилия всяких чебуреков и кавказцев. люди не могут в обычной ситуации выразить протест против приезжих, а на футболе можно. пока власть не возьмётся за мигрантов, так и будут на футболе кричать про обезьян

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      ТОС 19 июля 2015, 08:55

      несколько раз пересмотрел эпизод:
      Были и выкрики и улюлюканье,был и палец в ответ.
      Не оправдывая "болел",считаю наказывать (и очень серьезно) надо фримпонга,в первую очередь он должен быть профи и на провокации не поддаваться и тем более показал всем ,а не только кричащим.
      Честно думаю,что они уже и сами оборзели (знал куда едет)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Диньо > ТОС 19 июля 2015, 11:39

      по твоему.. игроки должны терпеть, а хамам-болелам так называемым никто ничего не должен говорить, и клубы типа Спартака пусть и дальше поощряют этих недоумков на фанках, так? "Хорошая" политика.. впрочем в России всегда так- сперва провоцируют, а когда получают в морду, начинается скулеж и перевод стрелок...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Fierce snake > Диньо 19 июля 2015, 17:49

      Нех.. гнать на РОССИЮ всякую х..ню! А что касается получить по морде, то да, россияне всегда били, бьют и будут бить морды тем, кто путает рамсы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Диньо > Fierce snake 19 июля 2015, 23:01

      Не надо включать .... Ты объясни конкретно в этом случае, что включил футболист Фримпонг против России ????? Что он сделал??? Он играл, в то время как некоторые дегенераты просто оскорбляли его - по происхождению, по цвету кожи, но никак по игре!!!! Где тут действия против России???
      Пока такие, как ты, будете страдать херней, прикрываясь именем России, нас и будут воспринимать в мире!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11