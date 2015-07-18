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    Игрок «Рубина» Георгиев был задержан службой безопасности Колизея за попытку нацарапать на стене сооружения инициалы

    По сообщениям итальянских СМИ, полузащитник казанского "Рубина" Благо Георгиев был пойман сотрудниками службы безопасности римского Колизея при попытке испортить одну из стен древней арены. Болгарин, отдыхающий в Риме вместе со своей подругой, собирался при помощи монеты нацарапать на Колизее свои инициалы, но был вовремя остановлен.

    Георгиева доставили в отдел полиции Рима по обвинению в нанесении ущерба зданию архитектуры, представляющему особую историческую и культурную ценность. Позже футболист был отпущен.

    Сегодня, в 18:30, состоится матч "Рубина" против ЦСКА. "Бомбардир" проведет текстовую трансляцию этой встречи

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.07.2015 14:43
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:31

      провокация, однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:12

      Главный Рубина был удивлён, не в курсе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 19 июля 2015, 00:19

      Хотел написать "Здесь был Аттила"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      walk 18 июля 2015, 23:48

      Хееее... нет,то был однофамилец,господа(
      Коллизия с Колизеем утка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 18 июля 2015, 21:07

      А Билялетдинов сказал, что он травмирован. Неужели головой?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      gentlewolf 18 июля 2015, 20:56

      Здесь был Жора :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      Коняра85 18 июля 2015, 20:26

      обезьяна вырвалась из вольера, оставив в зверинце хвост. вот она , просвещенная европа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      cvanza 18 июля 2015, 20:26

      Детство в попе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 18 июля 2015, 19:01

      Ну а причем тут Рубин? Или он там писал РУБИН-ЧЕМПИОН?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      LAKZ 18 июля 2015, 18:11

      отхлестать его!

      1
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