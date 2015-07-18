Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщики «Астон Виллы» прикрепили к воротам домашнего стадиона баннер:«Делф, ты змея»

    Болельщики "Астон Виллы" жестко отреагировали на трансфер полузащитника Фабиана Делфа из своей команды в "Манчестер Сити". Напомним, что игрок подписал к "горожанами" контракт на 5 лет.

    В знак возмущения фанаты закрепили на входных воротах домашнего стадиона "Астон Виллы" "Вилла Парк" большую растяжку со словами "Делф, ты змея".



    Все состоявщиеся трансферы Английской Премьер-Лиги можно посмотреть в нашей обновляемой таблице


    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии81
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:30

      весьма креативно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:04

      Змея уползла из под ворот...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 18 июля 2015, 23:44

      очередной игрок из Виллы в этот Манчестер =/

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      inz87 18 июля 2015, 21:31

      делф, стерлинг, санья, насри, клиши + яяшка...славная команда собралась у них там

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 18 июля 2015, 19:34

      Болельщик всюду болельщик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      cri1712 18 июля 2015, 19:32

      деньги - ФУТБОЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 18 июля 2015, 19:29

      Тогда вся АПЛ - змеиное логово

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 июля 2015, 18:51

      Хулиганы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      vla 18 июля 2015, 18:28

      У нас бы еще разбили что-нибудь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 июля 2015, 18:27

      Бывает и такое)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11