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    Сергей Чебан: «Сборную мог бы возглавить дуэт или даже трио»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан высказал мнение о том, кто мог бы возглавить сборную России. Напомним, что несколько дней назад Фабио Капелло официально покинул пост главного тренера национальной команды.

    "Тут вариантов несколько. Возможно, это будет дуэт или даже трио. У нас есть тренеры, которые реально могут построить игру, которые работают в нашем чемпионате. И молодые, и зрелые, и старожилы тренерского цеха. Думаю, РФС примет правильное решение по этому поводу", - заявил Чебан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 12:37
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    Комментарии133
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      Рейтинг: +222

      удав 19 июля 2015, 12:27

      хозяин должен быть один у команды,тем более у такой как сборная наша!

      1
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      Рейтинг: +14

      Стас73 19 июля 2015, 11:10

      Гамулу нужно назначить - хоть весело будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      ОлегаТэ 19 июля 2015, 11:05

      У семи нянек дитя без глаза.
      Вроде взрослый мужчина...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Олег Максимович 19 июля 2015, 09:33

      а драться будут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      OLESOCC 19 июля 2015, 01:08

      Лебедь - Рак - Щука ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      staff1975 18 июля 2015, 23:13

      Исполнительный директор РФПЛ - идиёт.

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 18 июля 2015, 21:45

      Лучше без глупостей

      0
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      Рейтинг: +36

      LOKis09 18 июля 2015, 20:44

      Даёшь, каждому [кю]у по тренеру!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 июля 2015, 20:40

      а бышовец себя не предлагал еще?

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 июля 2015, 20:35

      блин, что ж про этих тренеров , которые "реально могут построить игру", раньше не вспоминали...

      Чэбан эбанулся помоему

      2
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