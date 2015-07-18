Сергей Чебан: «Сборную мог бы возглавить дуэт или даже трио»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан высказал мнение о том, кто мог бы возглавить сборную России. Напомним, что несколько дней назад Фабио Капелло официально покинул пост главного тренера национальной команды.



"Тут вариантов несколько. Возможно, это будет дуэт или даже трио. У нас есть тренеры, которые реально могут построить игру, которые работают в нашем чемпионате. И молодые, и зрелые, и старожилы тренерского цеха. Думаю, РФС примет правильное решение по этому поводу", - заявил Чебан.



