Ринат Билялетдинов: «Такие команды, как «Штурм», заставляют соперника напрягаться по полной программе»

если рубин не пройдет, то все всем будет ясно!!!!
Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о сопернике по третьему квалификационному раунду Лиги Европы, австрийском «Штурме».
Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о сопернике по третьему квалификационному раунду Лиги Европы, австрийском «Штурме».
если рубин не пройдет, то все всем будет ясно!!!!
Раньше помните, как давал коментарий Курбан Бердыев, говорил четко, соперник серьезный, видел их многие игры..... а этот что ты за ГУСЬ Беляш, у человека первая мысль "Опять в Австрию ехать" ))))) дебиллллл ты.
Кеша
Австрийцы гроза российских команд...
Удачи Рубину, но как-то слабо верится в положительный исход. Тренер ни о чём.
Значит надо штурмовать
будут влажную упругую головку вставлять вам до тонкой кишки игроки штурма. А тренер только ХЭКАТЬ будет от наслаждения
это же ваш удел - принимать, от всех подряд))
ОТКУДА БЕРУТСЯ ТАКИЕ (болелы)
Рубиновая атака (для знатоков рок-музыки)