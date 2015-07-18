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    Ринат Билялетдинов: «Такие команды, как «Штурм», заставляют соперника напрягаться по полной программе»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о сопернике по третьему квалификационному раунду Лиги Европы, австрийском «Штурме».


    «Первая мысль была: «Опять в Австрию ехать» (на днях команда вернулась со сбора в Австрии – прим.). Я, конечно, слышал про такую команду, она у них достаточно на хорошем счету, но не видел ее в деле. Хорошая дисциплина, движение, атлетизм. Дежурные, но не пустые слова, просто звучит банально. Это подтверждается делом. Непросто с этими командами, они заставляют соперника напрягаться по полной программе», – сказал Ринат Билялетдинов.


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    Источник: ФК «Рубин»

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    18.07.2015 12:01
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +12

      Бекиич 23 июля 2015, 10:17

      если рубин не пройдет, то все всем будет ясно!!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      Бекиич 23 июля 2015, 10:17

      Раньше помните, как давал коментарий Курбан Бердыев, говорил четко, соперник серьезный, видел их многие игры..... а этот что ты за ГУСЬ Беляш, у человека первая мысль "Опять в Австрию ехать" ))))) дебиллллл ты.

      0
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      Рейтинг: +51

      89170513876 19 июля 2015, 16:13

      Кеша

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:56

      Австрийцы гроза российских команд...

      0
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      Рейтинг: +42

      staff1975 18 июля 2015, 23:18

      Удачи Рубину, но как-то слабо верится в положительный исход. Тренер ни о чём.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 18 июля 2015, 16:41

      Значит надо штурмовать

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 18 июля 2015, 16:11

      Надо прислушаться?

      0
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      Рейтинг: +322

      makerdream 18 июля 2015, 15:54

      будут влажную упругую головку вставлять вам до тонкой кишки игроки штурма. А тренер только ХЭКАТЬ будет от наслаждения

      0
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      Рейтинг: +54

      hansa1 > makerdream 18 июля 2015, 16:32

      это же ваш удел - принимать, от всех подряд))

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > makerdream 19 июля 2015, 10:47

      ОТКУДА БЕРУТСЯ ТАКИЕ (болелы)

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      Рейтинг: +14

      karlss0n 18 июля 2015, 15:45

      Рубиновая атака (для знатоков рок-музыки)

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 июля 2015, 15:28

      Не очкуйте!

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