Ринат Билялетдинов: «Такие команды, как «Штурм», заставляют соперника напрягаться по полной программе»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о сопернике по третьему квалификационному раунду Лиги Европы, австрийском «Штурме».





« Первая мысль была: «Опять в Австрию ехать» (на днях команда вернулась со сбора в Австрии – прим.). Я, конечно, слышал про такую команду, она у них достаточно на хорошем счету, но не видел ее в деле. Хорошая дисциплина, движение, атлетизм. Дежурные, но не пустые слова, просто звучит банально. Это подтверждается делом. Непросто с этими командами, они заставляют соперника напрягаться по полной программе » , – сказал Ринат Билялетдинов.







