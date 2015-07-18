Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Хеа и Валенсия пропустили игру с «Америкой» из-за повреждений

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал назвал причины, по которым в товарищеском матче с "Америкой" (1:0) не приняли участие Давид Де Хеа, Антонио Валенсия и Маруан Феллаини.


    "У Де Хеа и Валенсии есть небольшие повреждения, поэтому мы решили их поберечь, – цитирует официальный твиттер "МЮ" ван Гаала. – А Феллаини дисквалифицирован на несколько первых матчей нового сезона, так что у него будет больше времени на подготовку, а мне нужно посмотреть других игроков!.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:55

      На скамейке МЮ стало теснее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 12:02

      Здоровья посонам!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11