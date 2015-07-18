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    «Порту» готов предложить за Митровича 12,5 млн фунтов стерлингов

    "Порту" проявляет интерес к нападающему "Андерлехта" Александру Митровичу, утверждает Daily Mirror. Португальский клуб готов предложить за 20-летнего серба 12,5 миллионов фунтов стерлингов.


    Напомним, что ранее форвард отказался переходить в "Ньюкасл". Помимо "Порту" интерес к футболисту также проявляет "Рома".


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 11:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:45

      В Порту у серба лучшие шансы вырасти в классного игрока.

      0
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      Рейтинг: +18

      19FCDM23 18 июля 2015, 18:21

      Порту всегда искал молодые таланты,вот и еще одного нашел

      0
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 18 июля 2015, 17:22

      после критики мамы касильяса порто стал превращатся в футбольный клуб из цыганского табора

      0
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 18 июля 2015, 15:16

      Он в Ньюкасл скорее всего перейдет.

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      Рейтинг: +226

      рус фан 18 июля 2015, 15:02

      Порту умеет искать таланты это очевидно, сейчас предлагает за 20 летнего серба из Бельгии примерн 17 млн евро, думаю у него есть хороший потенциал.

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 18 июля 2015, 13:45

      Есть еще Живкович в Партизане, думаю парень тоже скоро переедет в клуб посерьезнее...

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 18 июля 2015, 13:34

      Ну если сам Порту предлагает такие бабки, значит через пару лет пацан будет стоить в три раза дороже, на зависть мешкам.

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      Рейтинг: +877

      Коняра85 18 июля 2015, 13:32

      в ЦСКА его

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 18 июля 2015, 12:27

      Португальские барыги.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 18 июля 2015, 12:12

      За него Челси 15 уже давало ...старая новость по ходу.

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