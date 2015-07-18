«Порту» готов предложить за Митровича 12,5 млн фунтов стерлингов

В Порту у серба лучшие шансы вырасти в классного игрока.
"Порту" проявляет интерес к нападающему "Андерлехта" Александру Митровичу, утверждает Daily Mirror. Португальский клуб готов предложить за 20-летнего серба 12,5 миллионов фунтов стерлингов.
"Порту" проявляет интерес к нападающему "Андерлехта" Александру Митровичу, утверждает Daily Mirror. Португальский клуб готов предложить за 20-летнего серба 12,5 миллионов фунтов стерлингов.
В Порту у серба лучшие шансы вырасти в классного игрока.
Порту всегда искал молодые таланты,вот и еще одного нашел
после критики мамы касильяса порто стал превращатся в футбольный клуб из цыганского табора
Он в Ньюкасл скорее всего перейдет.
Порту умеет искать таланты это очевидно, сейчас предлагает за 20 летнего серба из Бельгии примерн 17 млн евро, думаю у него есть хороший потенциал.
Есть еще Живкович в Партизане, думаю парень тоже скоро переедет в клуб посерьезнее...
Ну если сам Порту предлагает такие бабки, значит через пару лет пацан будет стоить в три раза дороже, на зависть мешкам.
в ЦСКА его
Португальские барыги.
За него Челси 15 уже давало ...старая новость по ходу.