Видеотрансляция матча «Ростов» - «Терек» - на «Бомбардире»

Сервис помог достичь миролюбия...
Дебютные матчи в рамках 1-го тура российской Премьер-лиги сегодня проведут "Ростов" и "Терек", которые в 21:00 померятся силами на стадионе "Олимп-2".
Дебютные матчи в рамках 1-го тура российской Премьер-лиги сегодня проведут "Ростов" и "Терек", которые в 21:00 померятся силами на стадионе "Олимп-2".
Сервис помог достичь миролюбия...
Глупо клянчить оплату видеотрансляций матчей. Ребята, наверное, забыли, шо мы находимся в интернете! :))
Терек победит! Вперед Терек! Весь мир с тобой
пара аулов-это еще не весь мир!!!
стеамспорт.орг есть бесплатная онлайн трансляция этого матча
Вперед Терек!
Ну что 1-0 Ростов вперёд,Таганрог с тобой
Как то мне жалко денежку платить, платить за то как довольно таки не бедные люди физкультурой занимаются, мне моя жадность не позволяет......
Вообще, для кого сайт? Для болельщиков или для набивания чьих-то карманов?
Ростов - Терек 0-2