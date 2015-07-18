Видеотрансляция матча «Ростов» - «Терек» - на «Бомбардире»

Дебютные матчи в рамках 1-го тура российской Премьер-лиги сегодня проведут "Ростов" и "Терек", которые в 21:00 померятся силами на стадионе "Олимп-2".

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