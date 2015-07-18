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    Видеотрансляция матча «Ростов» - «Терек» - на «Бомбардире»

    Дебютные матчи в рамках 1-го тура российской Премьер-лиги сегодня проведут "Ростов" и "Терек", которые в 21:00 померятся силами на стадионе "Олимп-2".

    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 18:44
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 23:41

      Сервис помог достичь миролюбия...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 18 июля 2015, 22:57

      Глупо клянчить оплату видеотрансляций матчей. Ребята, наверное, забыли, шо мы находимся в интернете! :))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Govorit Mahachkala 18 июля 2015, 22:31

      Терек победит! Вперед Терек! Весь мир с тобой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      ТОС > Govorit Mahachkala 19 июля 2015, 07:10

      пара аулов-это еще не весь мир!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Govorit Mahachkala 18 июля 2015, 22:11

      стеамспорт.орг есть бесплатная онлайн трансляция этого матча

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Govorit Mahachkala 18 июля 2015, 22:03

      Вперед Терек!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      moldo1 18 июля 2015, 21:52

      Ну что 1-0 Ростов вперёд,Таганрог с тобой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      stexor 18 июля 2015, 21:20

      Как то мне жалко денежку платить, платить за то как довольно таки не бедные люди физкультурой занимаются, мне моя жадность не позволяет......

      3
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      Рейтинг: +411

      aam 18 июля 2015, 20:53

      Вообще, для кого сайт? Для болельщиков или для набивания чьих-то карманов?

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 20:49

      Ростов - Терек 0-2

      0
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 18 июля 2015, 20:41

      Хм, а я знаю одну трансляцию далеко не на бомбардире и даже не на сопке.))

      0
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