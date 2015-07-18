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    «Кубань» продлила аренду Кулика

    «Кубань» достигла соглашения с казанским «Рубином» о продлении аренды российского полузащитника Владислава Кулика.

    В минувшем сезоне 30-летний полузащитник провел в составе желто-зеленых 29 матчей (25 в Премьер-лиге (1 голевая передача), 4 - в Кубке России).

    Отметим, что Кулик в течение трех с половиной лет выступал в составе краснодарцев и прошел с командой путь от первого дивизиона до топ-5 российской Премьер-Лиги, всего сыграв за "Кубань" 103 матча.

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    Источник: ФК «Кубань»

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    18.07.2015 11:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +322

      makerdream 18 июля 2015, 15:55

      кулика будут тарабанить по полной всей командой.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 15:25

      Так это ж хорошо!

      0
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      Рейтинг: +16

      Сергей Игрок 18 июля 2015, 15:20

      Это очень хорошо для Хохлова!

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 18 июля 2015, 14:41

      Владислав! С очередным возвращением!))) Успеха!

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      Рейтинг: +16

      борька 18 июля 2015, 14:34

      нормалек

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      Рейтинг: +159

      КПР 18 июля 2015, 11:40

      Кулик, да не тот.

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      Рейтинг: +882

      spartach091 18 июля 2015, 11:31

      а че не выкупят сразу то

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