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    Видеотрансляция матча ЦСКА - «Рубин» - на «Бомбардире»

    1-ый тур российской Премьер-лиги сегодня продолжится двумя матчами, первый из которых будет сыгран в Химках, где ЦСКА примет "Рубин".

    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Также "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча, который для вас прокомментирует Владислав Журин. Ждем вас в 18:30!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 11:01
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    Комментарии156
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      Рейтинг: +245

      ОлегаТэ 19 июля 2015, 09:36

      ГазПрёму надоть перерасход на "питерский проект" отбивать... ;)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 23:39

      За всё надо платить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      NANE 18 июля 2015, 20:05

      люди когда будут ставки в соккере хоть ставки сделали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 18 июля 2015, 18:31

      Когда для пенсионеров будет скидка?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      vivaden 18 июля 2015, 18:28

      рубин вперед!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      КержаковНа 18 июля 2015, 18:11

      Газпром-это национальное достояние

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 18 июля 2015, 17:07

      короче понятно,нтв-плюс соккер захватил ))))

      2
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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 18 июля 2015, 17:04

      nravitsya poka chto

      0
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 18 июля 2015, 16:59

      В инете бесплатных вариантов вагон и большая тележка и очень хорошего качества!!! Бомба пусть отдыхает!!!

      3
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      Рейтинг: +87

      igoryan85 18 июля 2015, 16:39

      ахахаха, оплатите и смотрите- ну-ну))

      1
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