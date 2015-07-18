Видеотрансляция матча ЦСКА - «Рубин» - на «Бомбардире»

ГазПрёму надоть перерасход на "питерский проект" отбивать... ;)
1-ый тур российской Премьер-лиги сегодня продолжится двумя матчами, первый из которых будет сыгран в Химках, где ЦСКА примет "Рубин".
У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Также "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча, который для вас прокомментирует Владислав Журин. Ждем вас в 18:30!