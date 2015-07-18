Видеотрансляция матча ЦСКА - «Рубин» - на «Бомбардире»

1-ый тур российской Премьер-лиги сегодня продолжится двумя матчами, первый из которых будет сыгран в Химках, где ЦСКА примет "Рубин".

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