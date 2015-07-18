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    Вудгейт возобновил карьеру ради «Миддлсбро»

    35-летний защитник Джонатан Вудгейт возобновил карьеру, чтобы помочь "Миддлсбро" успешно выступить в Чемпионшипе. Как сообщает AFP,в ближайшее время Вудгейт прибудет в расположение команды, которая проводит сбор в Испании.


    Возобновить карьеру Джонатан решил после травмы защитника "Миддлсбро" Алекса Баптиста, который сломал ногу. Напомним, что с 2012 года экс-игрок сборной Англии, "Тоттенхэма" и "Реала" выступал за "Мидлсбро", хотя из-за травм играл редко, а после окончания прошлого сезона решил завершить карьеру, которую теперь пришлось возобновить.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 10:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +254

      Vector 18 июля 2015, 16:13

      И что он может?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 15:28

      Патриот клуба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Ant Tambov 18 июля 2015, 14:07

      В свое время был очень перспективным игроком...

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 18 июля 2015, 13:40

      удачи Боро

      0
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 18 июля 2015, 13:23

      В прошлом сезоне не удалось, но в этом желаю Боро выйти в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 18 июля 2015, 13:05

      неужели парня им не найти 18 лет здорового

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 18 июля 2015, 11:38

      Особенно ему удался дебют за Реал в свое время.

      0
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      Рейтинг: +78

      lampardd555 > Mоnоlo 18 июля 2015, 12:43

      в чем удался то просто не помню)

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > lampardd555 18 июля 2015, 15:10

      Автогол и удаление.

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 18 июля 2015, 11:36

      Один из чемпионов мира по травмам Вудгейт. Из нынешних игроков разве что Диаби поспорит.

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