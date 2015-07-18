Газидис: «В «Арсенале» уверены, что Венгер на правильном пути»

уйдет когда сам решит и только так.
Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис выразил отношение клуба к работе главного тренера команды Арсена Венгера, который возглавляет канониров с 1996 года.
Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис выразил отношение клуба к работе главного тренера команды Арсена Венгера, который возглавляет канониров с 1996 года.
уйдет когда сам решит и только так.
Без Венгера трудно представить себе Арсенал...
Ну еще бы! Немало доходов принес таким вот Газидисам, тогда как болельщикам нужны титулы!
Всё равно когда-нибудь покинет нас...даже не хочется об этом думать...
В Арсенале болею за Озила.
в Арсенале болеть надо за всех, Санчес рулит
Арсенал классная команда