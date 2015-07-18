Газидис: «В «Арсенале» уверены, что Венгер на правильном пути»

Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис выразил отношение клуба к работе главного тренера команды Арсена Венгера, который возглавляет канониров с 1996 года.





"Венгер очень важен для "Арсенала", – приводит The Straits Times слова Газидиса. – Он проделывает отличную работу, полон энергии и по-прежнему голоден до побед. Я не могу назвать дату его ухода из клуба. "Арсенал" уверен, что этот человек правильно подходит к делу".



