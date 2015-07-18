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    Газидис: «В «Арсенале» уверены, что Венгер на правильном пути»

    Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис выразил отношение клуба к работе главного тренера команды Арсена Венгера, который возглавляет канониров с 1996 года.


    "Венгер очень важен для "Арсенала", – приводит The Straits Times слова Газидиса. – Он проделывает отличную работу, полон энергии и по-прежнему голоден до побед. Я не могу назвать дату его ухода из клуба. "Арсенал" уверен, что этот человек правильно подходит к делу".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 10:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 19 июля 2015, 20:03

      уйдет когда сам решит и только так.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:43

      Без Венгера трудно представить себе Арсенал...

      1
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      Рейтинг: +265

      Himik007 18 июля 2015, 21:05

      Отличный дебют у Петра Чеха.

      Арсенал - победитель Barclays Asia Trophy

      Арсенал 3:1 Эвертон

      Голы: Уолкотт 22',Касорла 58',Озил 63',Баркли 76'

      2
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      Рейтинг: +662

      Triem 18 июля 2015, 20:18

      Ну еще бы! Немало доходов принес таким вот Газидисам, тогда как болельщикам нужны титулы!

      1
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 18 июля 2015, 20:16

      Всё равно когда-нибудь покинет нас...даже не хочется об этом думать...

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      Рейтинг: +14

      vivaden 18 июля 2015, 18:39

      когда уже арсен уйдет из арсенала???

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vivaden 19 июля 2015, 07:47

      Понравился пример с "МЮ"? Тогда дерзайте!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 15:45

      Тогда флаг им в руки

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      Рейтинг: +18

      Рустам Хусейнов 18 июля 2015, 14:51

      В Арсенале болею за Озила.

      1
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 > Рустам Хусейнов 18 июля 2015, 15:59

      в Арсенале болеть надо за всех, Санчес рулит

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      Рейтинг: +18

      Рустам Хусейнов 18 июля 2015, 14:47

      Арсенал классная команда

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 18 июля 2015, 14:40

      Кубок пусть берет снова и кто скажет что Арсенал без трофеев?)))

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 > dimagas1 18 июля 2015, 16:13

      утешительный трофей для аутсайдеров а не для серьезных команд

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