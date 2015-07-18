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    Альба: «Касильяс сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира»

    Защитник "Барселоны" Жорди Альба отметил, что по Икеру Касильясу, который подписал контракт с "Порту", будут скучать и в стане каталонцев, несмотря на принципиальное противостояние с "Реалом".


    "Икер сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира, – цитирует AS Альбу. – Возможно, в прошлом сезоне он ничего не выиграл с "Реалом", а мы, прощаясь с Хави, выиграли все. Но наверняка можно сказать, что "Барселона" тоже прощается с Касильясом".

    Ранее экс-полузащитник каталонцев Хави также прокомментировал уход Касильяса из "Реала".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 10:22
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 20 июля 2015, 07:52

      Ровным счетом и тебе поху,так что заткнись!

      0
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      Рейтинг: +10

      docblrRM 19 июля 2015, 23:46

      кас это легенда

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 19 июля 2015, 20:38

      рабы молчите бог мадрида перес рулит...авэ ПЕРЕС МАДРИДИСТО!!КАС РАД ЗА ТЕБЯ !!ПОРТУ ДОСТОЙНЕЙ.

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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:25

      да уж

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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:41

      Пересу наплевать, ему не стыдно...

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 19 июля 2015, 10:41

      Удачи Касу,надеюсь увидимся с Порту в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 19 июля 2015, 01:28

      А Жордиа Альба уважает Касильяса мужик не то что Перес.

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      Рейтинг: +370

      Apsny 18 июля 2015, 19:12

      Все уважают окромя Переса.

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      Рейтинг: +24

      Dyadya13 > Apsny 18 июля 2015, 23:16

      Перес уважает только денежки!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 15:46

      Да ладно! Скучать они будут, как же

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 18 июля 2015, 15:29

      противостояние клубов на поле это одно, главное оставаться Человеком Всегда, Жорди - Респект!

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