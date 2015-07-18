Альба: «Касильяс сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира»

Защитник "Барселоны" Жорди Альба отметил, что по Икеру Касильясу, который подписал контракт с "Порту", будут скучать и в стане каталонцев, несмотря на принципиальное противостояние с "Реалом".





"Икер сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира, – цитирует AS Альбу. – Возможно, в прошлом сезоне он ничего не выиграл с "Реалом", а мы, прощаясь с Хави, выиграли все. Но наверняка можно сказать, что "Барселона" тоже прощается с Касильясом".







