Альба: «Касильяс сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира»

Ровным счетом и тебе поху,так что заткнись!
Защитник "Барселоны" Жорди Альба отметил, что по Икеру Касильясу, который подписал контракт с "Порту", будут скучать и в стане каталонцев, несмотря на принципиальное противостояние с "Реалом".
"Икер сделал все, чтобы заслужить уважение и восхищение всего мира, – цитирует AS Альбу. – Возможно, в прошлом сезоне он ничего не выиграл с "Реалом", а мы, прощаясь с Хави, выиграли все. Но наверняка можно сказать, что "Барселона" тоже прощается с Касильясом".
Ранее экс-полузащитник каталонцев Хави также прокомментировал уход Касильяса из "Реала".
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