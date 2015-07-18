Дуглас отклонил предложение "Спортинга"

Защитник московского "Динамо" Дуглас отказался от предложения лиссабонского "Спортинга" о переходе, заявил "Р-Спорт" источник в Бразилии, знакомый с ситуацией.





Ранее сообщалось, что лиссабонцы заплатят 2 млн евро за голландского защитника , с которым оставалось договориться о личном контракте, но именно этот момент и привело к срыву трансфера.





Напомним, что Дуглас перешел в стан бело-голубых в 2013 году из голландского "Твенте". За это время он провел в составе москвичей 54 матча и забил три гола.







