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    Дуглас отклонил предложение "Спортинга"

    Защитник московского "Динамо" Дуглас отказался от предложения лиссабонского "Спортинга" о переходе, заявил "Р-Спорт" источник в Бразилии, знакомый с ситуацией.


    Ранее сообщалось, что лиссабонцы заплатят 2 млн евро за голландского защитника, с которым оставалось договориться о личном контракте, но именно этот момент и привело к срыву трансфера.

    Напомним, что Дуглас перешел в стан бело-голубых в 2013 году из голландского "Твенте". За это время он провел в составе москвичей 54 матча и забил три гола.


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    Источник: РИА «Новости»

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    18.07.2015 09:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:39

      Побежали впереди паровоза...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Змея 18 июля 2015, 18:19

      да продайте его уже, а Дьяка подпишите.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      ц > Змея 18 июля 2015, 20:03

      За каждый ляп штраф 500т, сам запросится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Dongun > Змея 18 июля 2015, 20:53

      С Дьяковым действительно непонятка какая-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 18 июля 2015, 15:20

      да парень всё трудное, голодное, голанское детство мечтал в Динамо играть...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 июля 2015, 15:13

      Да помню времена в Динамо, когда на замену можно было хоть болельщика с трибуны выставить, картину бы не испортил т.к играть было банально некому )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 18 июля 2015, 13:40

      продать его

      0
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      Рейтинг: +10

      GWG 18 июля 2015, 13:39

      =((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Dongun 18 июля 2015, 12:02

      ...и забил три гола.
      Он ещё себе два вколотил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Dongun 18 июля 2015, 15:10

      Итого Пять, не хуже Кокорина за сезон )))

      0
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 18 июля 2015, 11:57

      Ну вот и пара Дуглас-Данилкин на матч с блохастыми.
      Завтра посмотрим, как будут Дзюбу кушать)

      2
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      Рейтинг: +882

      spartach091 18 июля 2015, 11:46

      ничоси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      КПР 18 июля 2015, 11:33

      Жадный до РУССКИХ денег оказался.

      0
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