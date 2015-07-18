Дуглас отклонил предложение "Спортинга"

Побежали впереди паровоза...
Защитник московского "Динамо" Дуглас отказался от предложения лиссабонского "Спортинга" о переходе, заявил "Р-Спорт" источник в Бразилии, знакомый с ситуацией.
Защитник московского "Динамо" Дуглас отказался от предложения лиссабонского "Спортинга" о переходе, заявил "Р-Спорт" источник в Бразилии, знакомый с ситуацией.
Побежали впереди паровоза...
да парень всё трудное, голодное, голанское детство мечтал в Динамо играть...))
продать его
=((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ничоси
Жадный до РУССКИХ денег оказался.