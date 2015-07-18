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    «Саутгемптон» намерен подписать Влаара

    "Саутгемптон" включился в борьбу за защитника Рона Влаара, сообщает Daily Express. Несколько дней назад 30-летний голландец был близок к переходу в "Лацио", но результаты медобследования римлян не устроили.


    Богатая история травм не пугает "святых", которым необходим защитник после того, как им не удалось подписать Тоби Алдервейрелда, к тому же был продан в "Ливерпуль" Натаниэл Клайн.

    Напомним, что в данный момент Влаар находится в статусе свободного агента, так как он не стал продлевать контракт с "Астон Виллой". В минувшем сезоне защитник провел 23 матча в чемпионате и Кубке Англии в составе "львов", отметившись 2 голевыми передачами.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 09:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:35

      Выбор Кумана сомнений не вызывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 18 июля 2015, 17:47

      Раз свободный можно подписать да и продать потом как всегда можно. Ведь Ван гаал его хотел приобрести. Сейчас перейдет к Святым обретет прежнюю форму и продадут его в Манчестер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 июля 2015, 17:38

      когда он на ногах и мотивирован - это машина по укладке асфальта!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 18 июля 2015, 13:50

      Влаара надо было подписать несмотря на проблемы со здоровьем. В Лацио он бы быстро прижился.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 11:27

      Проблемы со здоровьем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 09:48

      Бесплатно такого игрока необходимо брать.

      2
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