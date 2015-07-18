«Сиэтл Саундерс» рассматривает возможность приобретения Виктора Вальдеса

Клоун разочаровал голландца...
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Виктор Вальдес может перейти в клуб MLS "Сиэтл Саундерс", сообщает Sky Sport Italia.
Наставник манкунианцев Луи Ван Гаал считает, что испанский голкипер должен покинуть команду. Ранее сообщалось о том, что Вальдес близок к переходу в "Валенсию".
Напомним, что Вальдес заключил контракт с "МЮ" в январе этого года и за полсезона провел только две игры – вышел на замену в поединке 37-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" вместо травмированного Давида Де Хеа (1:1) и отыграл 90 минут в заключительной встрече сезона против "Халл Сити" (0:0).
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