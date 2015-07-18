Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Сиэтл Саундерс» рассматривает возможность приобретения Виктора Вальдеса

    Вратарь "Манчестер Юнайтед" Виктор Вальдес может перейти в клуб MLS "Сиэтл Саундерс", сообщает Sky Sport Italia.



    Напомним, что Вальдес заключил контракт с "МЮ" в январе этого года и за полсезона провел только две игры – вышел на замену в поединке 37-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" вместо травмированного Давида Де Хеа (1:1) и отыграл 90 минут в заключительной встрече сезона против "Халл Сити" (0:0).


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 09:28
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:34

      Клоун разочаровал голландца...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 июля 2015, 17:21

      Вальдесу давно пора играть,а то так и потеряется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 16:23

      Во, пусть берут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 18 июля 2015, 13:05

      надо его сливать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 18 июля 2015, 10:22

      надо в сша ехать, развивать футбол...вполне интересный чемпионат получится, уверен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 09:47

      Виктора полностью всё устраивает в МЮ. Особенно зарплата: получает больше чем основной вратарь. ))) Это же Манчестер Юнайтед. Здесь всё через .опу)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11