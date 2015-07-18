«Удинезе» выкупил права на Ивана Пириса

Парагвайский полузащитник Иван Пирис окончательно стал игроком "Удинезе", после того как итальянский клуб выкупил права на игрока у "Депортиво Мальдонадо", подписав контракт с 26-летним футболистом на 5 лет.





Минувший сезон игрок сборной Парагвая провел в "Удинезе" на правах аренды. Пирис принял участие в 31 матче Серии А, не отметившись результативными действиями.



