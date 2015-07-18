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    «Удинезе» выкупил права на Ивана Пириса

    Парагвайский полузащитник Иван Пирис окончательно стал игроком "Удинезе", после того как итальянский клуб выкупил права на игрока у "Депортиво Мальдонадо", подписав контракт с 26-летним футболистом на 5 лет.


    Минувший сезон игрок сборной Парагвая провел в "Удинезе" на правах аренды. Пирис принял участие в 31 матче Серии А, не отметившись результативными действиями.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:31

      Не видел в деле, подождем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 15:47

      Эх, Ваня, нам ли быть в печали!

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 18 июля 2015, 13:59

      Раз выкупили значит игрок стоящий.

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