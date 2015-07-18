Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черданцев прокомментирует на «Первом канале» финал юношеского Евро

    Комментатор "НТВ-Плюс" Георгий Черданцев будет работать на финале юношеского Чемпионата Европы. Матч между сборными Испании и России будет показан в прямом эфире на «Первом канале». Об этом сообщил глава дирекции спортивного вещания канала Николай Малышев.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии67
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:23

      и это радует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:30

      Главное, чтобы российские игроки дали пищу для хорошего комментария.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      cpartak60 18 июля 2015, 23:27

      верим в победу!удачи нашим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      artemka451 18 июля 2015, 23:25

      Стогниенко конечно надо было, но Чердак тоже нравиться!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      рола 18 июля 2015, 18:07

      А

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      рола 18 июля 2015, 18:06

      Стоггиенка крут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 18 июля 2015, 17:12

      Передачу "90минут +" он ведет грамотно, но комментатор он никудышный!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 18 июля 2015, 17:08

      Чердак опять будет орать, как резанный - ну это намного лучше, чем Гусев в любом случае, наконец то это допёрло

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      xslayer 18 июля 2015, 16:59

      Опять этот чЁртданцев!?!?
      Лучше бы Стогниенко позвали, он самый адекватный...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      rubinyshka 18 июля 2015, 16:49

      О это хорошо что матч на федеральном покажут!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11