Черданцев прокомментирует на «Первом канале» финал юношеского Евро

Комментатор "НТВ-Плюс" Георгий Черданцев будет работать на финале юношеского Чемпионата Европы. Матч между сборными Испании и России будет показан в прямом эфире на «Первом канале». Об этом сообщил глава дирекции спортивного вещания канала Николай Малышев.







