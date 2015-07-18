Черданцев прокомментирует на «Первом канале» финал юношеского Евро

и это радует
Комментатор "НТВ-Плюс" Георгий Черданцев будет работать на финале юношеского Чемпионата Европы. Матч между сборными Испании и России будет показан в прямом эфире на «Первом канале». Об этом сообщил глава дирекции спортивного вещания канала Николай Малышев.
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