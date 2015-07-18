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    Корнеев: "Есть большая вероятность, что ЦСКА в матче со "Спартой" придется много играть без мяча"

    Экс-нападающий ЦСКА, бывший тренер сборной России и спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев, который уже полтора года трудится в спортивном отделе пражской «Славии», отвечая, в частности, за селекцию, поделился мнением о пражской "Спарте", которая стала соперником ЦСКА в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    "Нельзя сказать, что ЦСКА со жребием повезло. Армейцы в этой паре фавориты, но небезоговорочные. «Спарту» знаю хорошо, видел достаточно ее матчей в последнее время. ЦСКА будет сложно.

    Большая вероятность, что придется много играть без мяча. Чехи стараются подолгу его контролировать, но не увлекаются этим без необходимости. Если появляется возможность, сразу идет передача вперед. Очень опасны и контратаки «Спарты» — у пражан хватает быстрых игроков, и достаточно их упустить на свободном пространстве, чтобы они прорвались к воротам. «Спарта» способна приспособиться под любого соперника и подстроиться под любой сценарий матча.

    Кому следует уделить особое внимание? Здесь все просто. Нападающие Кеинде Фатай и Давид Лафата традиционно много забивают, способны создать момент самостоятельно. Сегодня они остаются лидерами «Спарты». Вообще состав у вице-чемпионов Чехии достаточно ровный. С одной стороны, никакие позиции не проседают, с другой — по меркам Европы звезд нет. То же самое относится и ко всем остальным командам чешского чемпионата.

    Сегодня чешский футбол интересен, прежде всего, интригой. Это касается и всего чемпионата, и отдельных матчей. Пусть уровень мастерства далеко не выдающийся, но большинство встреч получаются очень упорными".


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    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2015 08:47
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:22

      можно и нужно пройти

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 18 июля 2015, 17:53

      Мяч на поле вообще лишний!

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 16:11

      ЦСКА на контр атаках прекрасно играет, так что пусть с мячом возится Спарта, а мы в две-три передачи будем до ворот доходить!

      2
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 18 июля 2015, 16:05

      Спарта раздолбить дырофея и его дружину 100%

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 июля 2015, 14:27

      И зачем мяч? Можно и так походить.

      0
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      Рейтинг: +114

      denmig 18 июля 2015, 14:05

      так ..они по жизни без мяча и играют! вот и не выигрывают ничего. им бы лучше через барьеры прыгать

      0
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 18 июля 2015, 13:14

      есть большая вероятность, что питерский днарь обделается в своих прогнозах

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 13:11

      Удачи армейцам! Не впервой!

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 13:07

      Устрашил!!! Почти Барселона!

      2
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      Рейтинг: +17

      papic337 > cska plus 18 июля 2015, 15:14

      Не так давно ЦСКА по сумме двух матчей продул чешской Виктории, а Спарта посильней будет. Так что шапкозакидательские настроения надо убрать. Готовиться надо очень серьезно. Удачи ЦСКА.

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 18 июля 2015, 12:59

      Это не в нашем чемпионате играть Акинфееву!Там ему быстро покажут в европе свое место!!!!Опять что нибудь проспит!!!!!!!!Удачи только не спать и руки не выставлять тупо вперед а играть как надо профессионально

      0
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 > cergei1971 18 июля 2015, 13:12

      может ты еще и личным примером покажешь, как руки держать?

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