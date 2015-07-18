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    Схакен перешел из бакинского «Интера» в «Ден Хааг»

    33-летний нападающий Рубен Схакен подписал двухлетний контракт с голландским "Ден Хааг". Прошлой зимой Схакен перешел из "Фейеноорда в бакинский "Интер", в составе которого принял участие лишь в четырех матчах, не забив ни одного гола. В итоге через полгода стороны решили не продлевать контракт.


    Напомним также, что в активе нападающего 6 игр за сборную Голландии, в которых он забил два гола.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 08:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 18 июля 2015, 11:38

      В Фейеноорде вполне прилично играл.

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 09:37

      За сборную Голландии он провёл 7 игр.

      Весьма посредственный игрок. Лучше бы ден Хааг нашли и наигрывали кого-нибудь помоложе.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 09:36

      Переход сезона в Европе

      0
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