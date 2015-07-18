Схакен перешел из бакинского «Интера» в «Ден Хааг»

33-летний нападающий Рубен Схакен подписал двухлетний контракт с голландским "Ден Хааг". Прошлой зимой Схакен перешел из "Фейеноорда в бакинский "Интер", в составе которого принял участие лишь в четырех матчах, не забив ни одного гола. В итоге через полгода стороны решили не продлевать контракт.





Напомним также, что в активе нападающего 6 игр за сборную Голландии, в которых он забил два гола.







