Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президенту Федерации футбола Боливии предъявлены обвинения в коррупции

    Президент Федерации футбола Боливии Карлос Чавес был арестован в пятницу по обвинению в коррупции, сообщает Reuters. Чиновник подозревается в присвоении себе средств из фонда, открытого для семьи болельщика, погибшего во время футбольного матча в 2013 году. Родственники умершего так и не получили никаких денег.

    Связан ли это этот арест с более крупными расследованиями, которые проводят в отношении ФИФА власти США и Швейцарии, пока неизвестно.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:28

      Закончилась райская жизнь взяточника...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 18 июля 2015, 12:00

      Отличный кандидат на пост президента РФС.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      19FCDM23 > Хосеп Гварделидзе 18 июля 2015, 18:16

      так его же специально выкупили в РФС,но просто так Боливия не отдает,вот и приходится дело шить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      Zivs 18 июля 2015, 10:55

      еще один сгорел на работе:-)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 18 июля 2015, 10:49

      А в рашке когда? Ну,да.Глупость. в рашке нет коррупции!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 > Лев Троцкий 18 июля 2015, 18:20

      Коррупция или ты мне я тебе существует во всех странах мира. А вы с Луны что ли? Там нет коррупции и нет людей, и нет футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy 18 июля 2015, 10:19

      Cча вата будет верещать, что Карлос Чавес герой и узник совести

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      shvets > gооdbyegoodbоy 18 июля 2015, 10:24

      верно подметил)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 09:38

      Куда ж без этого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      Goldstream 18 июля 2015, 08:46

      в Ростов не успел к другу

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Goldstream 18 июля 2015, 08:48

      Зато Блаттер хочет непременно успеть. Напрашивается на прием к ВВП.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +170

      Goldstream > Супервайзер 18 июля 2015, 08:50

      пусть сразу в Ростов летит прямым рейсом

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Goldstream 18 июля 2015, 09:07

      Путин туда не поедет.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11