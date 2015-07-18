Президенту Федерации футбола Боливии предъявлены обвинения в коррупции

Президент Федерации футбола Боливии Карлос Чавес был арестован в пятницу по обвинению в коррупции, сообщает Reuters. Чиновник подозревается в присвоении себе средств из фонда, открытого для семьи болельщика, погибшего во время футбольного матча в 2013 году. Родственники умершего так и не получили никаких денег.





Связан ли это этот арест с более крупными расследованиями, которые проводят в отношении ФИФА власти США и Швейцарии, пока неизвестно.







