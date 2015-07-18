Джеррард в первом матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» отметился голом и результативной передачей

силён!
"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле одержал волевую победу над "Сан-Хосе" (5:2) в матче регулярного чемпионата MLS, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Хет-трик Робби Кина, а также голы Стивена Джеррарда и Себастьяна Ллетгета принесли победу калифорнийцам.
Для экс-капитана "Ливерпуля" этот мяч стал первым, забитым после переезда в США. Также англичанин отметился результативной передачей.
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