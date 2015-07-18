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    Джеррард в первом матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» отметился голом и результативной передачей

    "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле одержал волевую победу над "Сан-Хосе" (5:2) в матче регулярного чемпионата MLS, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Хет-трик Робби Кина, а также голы Стивена Джеррарда и Себастьяна Ллетгета принесли победу калифорнийцам.

    Для экс-капитана "Ливерпуля" этот мяч стал первым, забитым после переезда в США. Также англичанин отметился результативной передачей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 08:14
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:19

      силён!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:24

      Узнаю характер Джеррарда.

      0
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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 19 июля 2015, 06:43

      Ну если бы не два пенальти в ворота Сан-Хосе, то ещё неизвестно чем бы дело закончилось.

      0
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 18 июля 2015, 13:28

      Гордость Ливерпуля.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 13:21

      Мастер и MLS мастер. Удачи Стивену.

      3
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 18 июля 2015, 13:14

      Весь матч носил щетки с эмблемой Ливерпуля.

      1
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      Рейтинг: +27

      Гражданиннн 18 июля 2015, 12:49

      профи игроки везде забивают. им все равно, АПЛ или МЛС

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 18 июля 2015, 12:46

      хоть в ла почувствует что такое Победа))))))) а в середняке лузерпуле совсем поплыл

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      Рейтинг: +29

      Шкафолом 18 июля 2015, 11:59

      Справедливости ради, это был не первый матч Стивена за "Лос-Анджелес". В MLS - первый, но не за команду вообще. Был ведь еще этот коммерческий кубок чемпионов.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 18 июля 2015, 11:16

      Я и несомневался, что Джерард наколотит там мячей.

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