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    «Бастия» не будет переведена в Лигу 2

    Апелляция "Бастии" была удовлетворена Национальным комитетом по контролю за управлением, который отменил свое первоначальное решение о переводе клуба в Лигу 2.

    Изначально корсиканцы не смогли своевременно предоставить для участия в Лиге 1 необходимые финансовые гарантии, - "Бастии" не хватило 1,3 миллиона евро. За это 30 июня они были исключены из числа участников элитного дивизиона.

    Напомним, что чемпионат Франции стартует уже 8 августа. В минувшем сезоне "Бастия" заняла 12-е место в Лиге 1.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 18 июля 2015, 15:50

      брандао в спартак спихните и с долгами раскидаетесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 18 июля 2015, 14:13

      ок

      0
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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 18 июля 2015, 13:28

      Не было сомнений что они останутся)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 11:32

      Уже хорошо

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 09:26

      Команда с колоритнейшими болельщиками с Корсики обязана быть в Лиге 1.

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