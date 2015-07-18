«Бастия» не будет переведена в Лигу 2

Апелляция "Бастии" была удовлетворена Национальным комитетом по контролю за управлением, который отменил свое первоначальное решение о переводе клуба в Лигу 2.





Изначально корсиканцы не смогли своевременно предоставить для участия в Лиге 1 необходимые финансовые гарантии, - "Бастии" не хватило 1,3 миллиона евро. За это 30 июня они были исключены из числа участников элитного дивизиона.





Напомним, что чемпионат Франции стартует уже 8 августа. В минувшем сезоне "Бастия" заняла 12-е место в Лиге 1.