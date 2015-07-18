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    Хави: «Касильяс не заслуживал таких холодных проводов»

    Полузащитник "Аль-Садда" Хави отметил, что Икер Касильяс заслуживал гораздо более лучших проводов со стороны "Реала", воспитанником которого является голкипер, выступавший за основную команду с 1998 года. Этим летом Касильяс подписал контракт с "Порту".


    "Уход Касильяса из "Реала" оставил у меня неприятный осадок, – цитирует Хави goal.com. – Он не заслуживал таких холодных проводов. Он заслуживал большего. Они, конечно, отдали ему дань уважения, но он выглядел расстроенным. Если честно, я тоже расстроился. Меня даже разозлило, что с Касильясом попрощались таким образом. В прошлом году такое могло произойти и со мной. Я же ушел самым лучшим способом, но "Реал" в этом году не выиграл ни одного трофея. Несмотря на это, Касильяс заслуживал большего".


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:35
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 20 июля 2015, 10:13

      Болелы Реала уже смирились. Для них Кас уже и Дыра и мешок с песком. Политику Переса одобрямс! На очереди Рамос.

      3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 июля 2015, 04:27

      Переса гнать из Реала надо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:17

      Хави искренен, несомненно

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:22

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 18 июля 2015, 23:18

      БОЛЕЛЫ БАРСЫ БОЛЬШЕ СРЕАЛЬЦЕВ О НЕМ В ХОРОШЕМ ТОНЕ ГОВОРЯТ ... МАДРЮД ВЛЯ ОДНИМ СЛОВОМ

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 18 июля 2015, 23:03

      парень в воротиках стоял) получал мильёны) чё ему надо [Соблюдайте правила ] чтоб целовали?
      бред несёд

      0
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 18 июля 2015, 18:03

      Лицемер в своем стиле: не столько поддержать Каса, сколько в очередной раз зацепить Реал

      1
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      Рейтинг: +370

      Apsny > Aza23becks 18 июля 2015, 19:14

      Ты не в курсе, болтолог, они друзья.

      6
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Apsny 24 июля 2015, 14:03

      да он дурачок все нормально, кукарекает просто так, ничего не зная

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 18 июля 2015, 16:42

      Сливочное бездарное болото во всей красе.

      4
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 18 июля 2015, 15:38

      от души огромное спасибо Хави за эти слова об Икере, сказал правильно! Всегда нравился как игрок и уважаю этого человека , всегда приятны и достойны уважения Человеческие отношения между Легендами своих клубов! ХАВИ - РЕСПЕКТ!

      8
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 июля 2015, 15:23

      Стыдоба да и только

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