Срна: «У нас есть все необходимые качества, чтобы пройти «Фенербахче»

Капитан "Шахтера" Дарио Срна оценил результаты жеребьевки 3-го раунда Лиги Чемпионов. Соперником донецкой команды стал турецкий "Фенербахче".





"Нормально воспринял жребий, если честно. «Фенербахче» – хорошая команда. Будет интересно играть. Я считаю, что друг другу попались два самых сильных соперника. Эмоционально я очень связан со стадионом в Стамбуле, где мы добились очень приятного результата – «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Благодарен этому стадиону и городу – большинство болельщиков «Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа» болели за нас в том матче. Так что едем туда, где получили приятные эмоции! Надеемся, что результат тоже будет хорошим.





Надеялся, что нам достанется «Янг Бойз» или «Рапид». (Улыбается.) Но получилось, что «Фенер». Ничего страшного, это футбол, будет интересно. Будет хорошая игра. Ожидаю давления, потому что там сумасшедшие болельщики. И будем получать удовольствие, играя в наш футбол. Мы очень хорошо начали сезон, уже завоевали Суперкубок, поэтому изменилась психология: появилась та уверенность, которой не хватало в последнем сезоне. И мы готовы!





Думаю, шансы 50 на 50. Но все равно я верю в свою команду. У «Шахтера» сильные футболисты, хорошая атмосфера в коллективе. Есть все необходимые качества, чтобы пройти «Фенербахче». Я очень уважаю соперника. Они провели хорошие трансферы, но мы можем их пройти".







