Срна: «У нас есть все необходимые качества, чтобы пройти «Фенербахче»

Турки реально сильнее кротов...
Турки реально сильнее кротов...
Буду болеть за Шахтер. Удачи им!
желаю туркам наказать хохлов
Не каждый хохол знает, что после Русско-Турецкой войны, был подписан договор, гласящий : "Если когда нибудь Крымский полуостров выйдет из-под юрисдикции Российской империи, он снова будет принадлежать Турции".
Так что не исключено, что накажут, так как если бы каклы не про.бали Крым, он мог быть и турецким.
пара, достойна группового этапа ЛЧ, а не 3-го квалифайраунда! Удачи кэп, будет сложно, но турок нужно проходить. Иначе делать нечего в ЛЧ.
Сложный соперник.
Андрей Пятов заявил, что львовские болельщики не уважают «Шахтер»:
«Наверное, надо заканчивать играть на «Арене Львов». Люди нас не уважают, кричат гадкие слова, а потом просят футболку. Просто некрасиво».
Недовольство публикой после матча выразил и Луису Адриано:
«С такими фанами, которые приходят нас «поддержать», лучше забивать при любой возможности и еще больше их этим провоцировать! Хотелось бы, чтобы у нас была хорошая поддержка, но здесь такого не бывает...».
Добавим, после матча с «Динамо» Мирча Луческу также заявил, что в следующем сезоне нужно играть в другом городе,на своей земле ДНР
Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий после игры заявил, что больше не хочет играть во Львове:
И еще скажу! Я больше не хочу играть во Львове! Это просто нереально, когда весь стадион болеет против нас: в матче с «Динамо» они поддерживали киевлян, а нас освистывали. То же самое делали сегодня. Надо отсюда уезжать!».
Сам придумал? Или где почитал?))) Если пишешь идиотизм то хотя бы уже напиши не знаю когда и что было, почитал в интернете))) Такие заявления они делали в эфире канала Футбол 2 в программе "Великий футбол" после игры не с Динамо уж точно! Самое смешное что народ ведется на этот бред ,хотя для русских это норма .... увидел лайкнул и все ОК!
чет мне кажется что турки пройдут дальше)
Фамагуста тоже играет... В Ларнаке...