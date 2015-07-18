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    Срна: «У нас есть все необходимые качества, чтобы пройти «Фенербахче»

    Капитан "Шахтера" Дарио Срна оценил результаты жеребьевки 3-го раунда Лиги Чемпионов. Соперником донецкой команды стал турецкий "Фенербахче".

    "Нормально воспринял жребий, если честно. «Фенербахче» – хорошая команда. Будет интересно играть. Я считаю, что друг другу попались два самых сильных соперника. Эмоционально я очень связан со стадионом в Стамбуле, где мы добились очень приятного результата – «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Благодарен этому стадиону и городу – большинство болельщиков «Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа» болели за нас в том матче. Так что едем туда, где получили приятные эмоции! Надеемся, что результат тоже будет хорошим.

    Надеялся, что нам достанется «Янг Бойз» или «Рапид». (Улыбается.) Но получилось, что «Фенер». Ничего страшного, это футбол, будет интересно. Будет хорошая игра. Ожидаю давления, потому что там сумасшедшие болельщики. И будем получать удовольствие, играя в наш футбол. Мы очень хорошо начали сезон, уже завоевали Суперкубок, поэтому изменилась психология: появилась та уверенность, которой не хватало в последнем сезоне. И мы готовы!

    Думаю, шансы 50 на 50. Но все равно я верю в свою команду. У «Шахтера» сильные футболисты, хорошая атмосфера в коллективе. Есть все необходимые качества, чтобы пройти «Фенербахче». Я очень уважаю соперника. Они провели хорошие трансферы, но мы можем их пройти".


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    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.07.2015 07:28
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:20

      Турки реально сильнее кротов...

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 18 июля 2015, 12:56

      Буду болеть за Шахтер. Удачи им!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 11:49

      Тогда удачи!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июля 2015, 09:19

      желаю туркам наказать хохлов

      2
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Garrincha58 18 июля 2015, 10:49

      Не каждый хохол знает, что после Русско-Турецкой войны, был подписан договор, гласящий : "Если когда нибудь Крымский полуостров выйдет из-под юрисдикции Российской империи, он снова будет принадлежать Турции".
      Так что не исключено, что накажут, так как если бы каклы не про.бали Крым, он мог быть и турецким.

      2
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      Рейтинг: +106

      vitya valdes 18 июля 2015, 09:17

      пара, достойна группового этапа ЛЧ, а не 3-го квалифайраунда! Удачи кэп, будет сложно, но турок нужно проходить. Иначе делать нечего в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 18 июля 2015, 08:14

      Сложный соперник.

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 18 июля 2015, 08:09

      Андрей Пятов заявил, что львовские болельщики не уважают «Шахтер»:

      «Наверное, надо заканчивать играть на «Арене Львов». Люди нас не уважают, кричат гадкие слова, а потом просят футболку. Просто некрасиво».

      Недовольство публикой после матча выразил и Луису Адриано:

      «С такими фанами, которые приходят нас «поддержать», лучше забивать при любой возможности и еще больше их этим провоцировать! Хотелось бы, чтобы у нас была хорошая поддержка, но здесь такого не бывает...».

      Добавим, после матча с «Динамо» Мирча Луческу также заявил, что в следующем сезоне нужно играть в другом городе,на своей земле ДНР

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > нoГГано 18 июля 2015, 11:10

      В конце насмешил конечно...Луческу заявил что хочет играть на своей земле))) В Клуже ,Бухаресте или Констансе или может в Араде?))))Идиоты Луческу с Румунии))))

      1
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 18 июля 2015, 08:08

      Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий после игры заявил, что больше не хочет играть во Львове:
      И еще скажу! Я больше не хочу играть во Львове! Это просто нереально, когда весь стадион болеет против нас: в матче с «Динамо» они поддерживали киевлян, а нас освистывали. То же самое делали сегодня. Надо отсюда уезжать!».

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > нoГГано 18 июля 2015, 11:08

      После какой игры?)))

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > dimagas1 18 июля 2015, 12:16

      После киевского динамика

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > нoГГано 18 июля 2015, 12:24

      Сам придумал? Или где почитал?))) Если пишешь идиотизм то хотя бы уже напиши не знаю когда и что было, почитал в интернете))) Такие заявления они делали в эфире канала Футбол 2 в программе "Великий футбол" после игры не с Динамо уж точно! Самое смешное что народ ведется на этот бред ,хотя для русских это норма .... увидел лайкнул и все ОК!

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > dimagas1 18 июля 2015, 13:08

      Я даже не стал читать что ты там накалякал,если не веришь копирни это в гугл и почитай !

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > нoГГано 18 июля 2015, 13:17

      А ты не думал что это перепечатали? Это заявления 6-7 месячной давности.

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      Рейтинг: +45

      Limp Bizkit 18 июля 2015, 07:59

      чет мне кажется что турки пройдут дальше)

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:46

      Фамагуста тоже играет... В Ларнаке...

      0
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