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    Куман: «Я доволен жребием, по крайней мере нам не придется далеко лететь»

    Главный тренер "Саутгемптона" Рональд Куман прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Противником "святых" станет "Витесс".

    "Перед жеребьевкой я пошутил, что, возможно, мы еще вернемся в Голландию после проведенных здесь сборов, – цитирует официальный сайт "Саутгемптона" Кумана. – Что же, теперь мы можем сказать, что предстоящая поездка станет хорошей возможностью ознакомиться с голландским футболом. Думаю, это будет хорошая подготовка перед стартом в Лиге Европы.

    Я доволен жребием. Не то, чтобы у меня были какие-то предпочтения, но по крайней мере нам не придется далеко лететь. Конечно, это далеко не самая слабая команда, но теперь нам нужно доказать, что "Саутгемптон" сильнее "Витесса". Именно в этом клубе я начал свою тренерскую карьеру. Будет здорово вернуться назад".


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 09:33

      Что самое интересное что в этой паре не будет явного фаворита, а это значит что любой из этих клубов может пройти дальше. Но я почему-то верю в команду кумана они должны проходить в следующий раунд.
      Вест Хэм играл с Биркиркара и сами создали себе кучу проблем доведя до серии 11 метровых где просто повезло. По этому и в этом матче не будет Легко никому.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:18

      Куман знает о Витесс почти все.

      0
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 18 июля 2015, 17:06

      посмотрим как сыграете

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 11:50

      Во всём можно найти свои плюсы

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 18 июля 2015, 10:56

      Должны проходить)

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 09:30

      Саутгемптон с лёгкостью пройдёт Витесс. Класс игроков и знания тренера станут определяющими в этом противостоянии.

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      Рейтинг: +923

      eaguar 18 июля 2015, 08:37

      Далеко это куда .

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      Рейтинг: +10

      chelseathebest 18 июля 2015, 07:54

      Хорошие матчи будут. Витесс - фарм клуб Челси, Саутгемптон - это Саутгемптон

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      Рейтинг: +125

      pickapick 18 июля 2015, 07:49

      К своим полетит!

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:48

      "Святых" с "котами" смешали в кучу...

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