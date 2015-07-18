Куман: «Я доволен жребием, по крайней мере нам не придется далеко лететь»

Что самое интересное что в этой паре не будет явного фаворита, а это значит что любой из этих клубов может пройти дальше. Но я почему-то верю в команду кумана они должны проходить в следующий раунд.
Вест Хэм играл с Биркиркара и сами создали себе кучу проблем доведя до серии 11 метровых где просто повезло. По этому и в этом матче не будет Легко никому.
Главный тренер "Саутгемптона" Рональд Куман прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Противником "святых" станет "Витесс".
"Перед жеребьевкой я пошутил, что, возможно, мы еще вернемся в Голландию после проведенных здесь сборов, – цитирует официальный сайт "Саутгемптона" Кумана. – Что же, теперь мы можем сказать, что предстоящая поездка станет хорошей возможностью ознакомиться с голландским футболом. Думаю, это будет хорошая подготовка перед стартом в Лиге Европы.
Я доволен жребием. Не то, чтобы у меня были какие-то предпочтения, но по крайней мере нам не придется далеко лететь. Конечно, это далеко не самая слабая команда, но теперь нам нужно доказать, что "Саутгемптон" сильнее "Витесса". Именно в этом клубе я начал свою тренерскую карьеру. Будет здорово вернуться назад".
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