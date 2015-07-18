Луис Адриано: «У меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»

Молодец, Луис Адриано.
Молодец, Луис Адриано.
Да Бразильцы в Милане всегда блестали!
Красава, это именно этот клуб в котором он может и проявит себя Удачи Луис
Глоры, успокойтесь, Луис Адриано сделал правильный выбор. он не выбрал денежный мешок
Андриано нехило вангует. Может поэтому и купили его в Милан. Какой ещё Ибра?!
Правильно сделал. Италия через 2 года снова будет рулить в футболе. И будут это как всегда Ювентус и Милан.
Если Ибра будет в Милане, то о игровом времени ему можно будет забыть, только если Бакка не начнет транжирить моменты, в чем я сомневаюсь. Да и Милан не создает столько моментов за матч как Шахтер и шансов исправить не забитый момент не будет.
Привет, земеля.
Привет!
Ибра в ПСЖ
Что-то его заглючило...да и при Бакке и Ибре (если всё же перейдёт в Милан) любимому игроку Дании и Норшеллана Адрианке мало времени будет предоставляться на поле.
Пора вернуться с неба на землю,какой ещё Ибра.))