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    Луис Адриано: «У меня были предложения и от других клубов, но я выбрал «Милан»

    Новичок «Милана" Луис Адриано, который перешел нынешним летом из "Шахтера" за 7 млн евро, подписав контракт до лета 2020-го года, отметил, что у него не должно быть проблем с вливанием в новый коллектив.

    "Будет здорово играть бок о бок с такими форвардами как Бакка и Ибрагимович, – цитирует Goal.com Адриано. – Я выбрал "Милан" из-за его истории, богатой трофеями. Кроме того, здесь всегда хорошо относились к бразильцам. Я занимался с личным тренером на родине, чтобы быть в форме. Да, у меня были предложения и от других клубов, но я выбрал "Милан"


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 07:11
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:14

      Молодец, Луис Адриано.

      0
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 19 июля 2015, 02:18

      Да Бразильцы в Милане всегда блестали!

      0
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      Рейтинг: +17

      rheuksq 19 июля 2015, 01:09

      Красава, это именно этот клуб в котором он может и проявит себя Удачи Луис

      1
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      Рейтинг: +27

      Гражданиннн 18 июля 2015, 17:10

      Глоры, успокойтесь, Луис Адриано сделал правильный выбор. он не выбрал денежный мешок

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 18 июля 2015, 14:05

      Андриано нехило вангует. Может поэтому и купили его в Милан. Какой ещё Ибра?!

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 18 июля 2015, 12:12

      Правильно сделал. Италия через 2 года снова будет рулить в футболе. И будут это как всегда Ювентус и Милан.

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 18 июля 2015, 11:21

      Если Ибра будет в Милане, то о игровом времени ему можно будет забыть, только если Бакка не начнет транжирить моменты, в чем я сомневаюсь. Да и Милан не создает столько моментов за матч как Шахтер и шансов исправить не забитый момент не будет.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > MariupolFERD 18 июля 2015, 12:13

      Привет, земеля.

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD > Juventus 32 18 июля 2015, 16:04

      Привет!

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      Рейтинг: +53

      ceret 18 июля 2015, 10:40

      Ибра в ПСЖ

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      Рейтинг: +171

      Romeo 777 18 июля 2015, 09:28

      Что-то его заглючило...да и при Бакке и Ибре (если всё же перейдёт в Милан) любимому игроку Дании и Норшеллана Адрианке мало времени будет предоставляться на поле.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 18 июля 2015, 09:25

      Пора вернуться с неба на землю,какой ещё Ибра.))

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